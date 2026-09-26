Billie-Jean-King-Cup: Ukraine rauscht mit den Einzeln ins Finale gegen Tschechien

Im Halbfinale der Billie-Jean-King-Cup-Finals fixierte das ukrainische Team in Shenzhen bereits nach den Einzeln den Erfolg gegen Italien und steht in Shenzhen somit im Finale gegen Tschechien. Nachdem Anhelina Kalinina zum Auftakt Tyra Catarina Grant in zwei Sätzen besiegen konnte, fertigte Elina Svitolina die zweifache Grand-Slam-Finalistin Jasmine Paolini ebenfalls in zwei Sätzen ab.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 26.09.2026, 14:34 Uhr

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© Getty Images Mit einer Gala-Vorstellung besiegelte Elina Svitolina den vorzeitigen Endspiel-Einzug des ukrainischen Teams bei den Billie-Jean-King-Cup-Finals.

Eine konstant starke Leistung lieferte die Ukrainerin Anhelina Kalinina im Auftakt-Einzel des Halbfinals bei den Billie-Jean-King-Cup-Finals ab. Gegen die Italienerin Tyra Catarina Grant gab sich die 29-Jährige bei eigenem Service keine Blöße, erspielte sich im ersten Durchgang die einzigen drei Breakchancen und brachte den Satzgewinn anschließend sicher nach Hause.

Mit dem Momentum im Rücken schnappte sich Kalinina im zweiten Akt gleich das erste Aufschlagspiel ihrer 18-jährigen Gegnerin, konnte die einzige Breakchance von Grant vereiteln und besiegelte bei ihrem dritten Matchball den souveränen 6:3, 6:4-Erfolg nach 85 Minuten.

Noch deutlicher machte es die überragend aufspielende Elina Svitolina gegen die bislang im Turnierverlauf stark auftretende Jasmine Paolini. Vom Start weg dominierte die 32-jährige Svitolina mit ihrem druckvollen Schlägen und ließ die laufstarke Paolini nicht ins Spiel kommen. Nach 63 Minuten verwandelte die Weltranglisten-7. ihren ersten Matchball zum 6:2, 6:2-Erfolg.

Im Endspiel treffen die Ukrainerinnen auf Tschechien, bei denen die beiden Wimbledon-Finalistinnen Linda Noskova und Karolina Muchova bereits gestern, ebenfalls nach den Einzeln, den Erfolg gegen Spanien perfekt machen konnten.

Hier die Ergebnisse der Billie-Jean-King-Cup-Finals