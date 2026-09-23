Billie Jean King Cup: Spanien erstmals seit 2008 im Halbfinale

Spanien steht erstmals seit knapp 20 Jahren wieder im Halbfinale des Billie Jean King Cups. Die Spanierinnen gewannen gegen Kasachstan mit 2:1.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.09.2026, 21:11 Uhr

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© Getty Images Jessica Bouzas Maneiro

Jessica Bouzas Maneiro hatte mit einem 6:2, 6:2 über Sonja Zhiyenbayeva für die Führung gesorgt, Yulia Putintseva aber glich gegen Cristina Bucsa mit einem 6:2, 3:6, 6:1 aus. Im Doppel dann holte auch Bucsa ihren Punkt - zusammen mit Sara Sorribes Tormo gewann sie gegen Anna Danilina und Zhibek Kulambayeva mit 6:2, 7:5.

Ein Ergebnis, das klarer klingt, als es das Spiel hergab. Entscheidend hier: Die Kasachinnen erspielten sich im Verlaufe des Doppels verrückte 20 Breakchancen - nutzten aber nur zwei davon.

Spanien trifft nun auf Noskova und Co.

Spanien trifft damit am Freitag auf die stark besetzten Tschechien: Marie Bouzkova und Wimbledonsiegerin Linda Noskova hatten bereits am Mittwoch mit 2:0 gegen Großbritannen gesiegt.

Am Donnerstag treffen in den zwei verbleibenden Viertelfinalspielen die Ukraine auf Belgien sowie China auf Italien. Das daraus resultierende Halbfinale wird am Samstag ausgespielt. Das Finale dann am Sonntag.

Der Billie Jean King Cup wird in Shenzhen ausgetragen.