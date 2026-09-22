Billie Jean King Cup: Tschechien schlägt Großbritannien mit 2:0

Tschechien ist beim Finalturnier des Billie Jean King Cups in Shenzhen souverän ins Halbfinale eingezogen. Die Tschechinnen bezwangen Großbritannien mit 2:0.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 22.09.2026, 21:03 Uhr

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© Getty Images Das tschechische Team

Die hochmotivierten Tschechinnen wurden gegen Großbritannien ihrer Favoritenrolle gerecht. Den Auftakt machte Marie Bouzkova gegen Sonay Kartal. Die Begegnung entwickelte sich zu einem durchaus spannenden Duell. Bouzkova gewann den ersten Satz im Tiebreak mit 7:2, musste den zweiten Durchgang nach 4:6 allerdings abgeben. Im dritten Satz blieb es eng, doch die Tschechin behielt die Nerven. Mit 6:4 machte Bouzkova den ersten Punkt für ihr Team perfekt und brachte Tschechien damit in Führung.

Noskova macht den Halbfinaleinzug klar

Danach lag es an Linda Noskova, den Sack zuzumachen. Die Wimbledon-Siegerin ließ Katie Boulter im ersten Satz kaum ins Spiel und setzte sich mit 6:2 durch. Im zweiten Durchgang wurde es deutlich enger. Boulter hielt dagegen, doch Noskova blieb im entscheidenden Moment stabil und gewann den Tiebreak mit 7:3. Nach dem 6:2, 7:6 war der tschechische 2:0-Sieg besiegelt.

Doppel wird nicht mehr gespielt

Damit war das Viertelfinale bereits nach den beiden Einzeln entschieden. Das abschließende Doppel wurde deshalb nicht mehr ausgetragen. Für die Tschechinnen geht es nun am Freitag weiter. Im Halbfinale wartet der Sieger des Duells zwischen Kasachstan und Spanien, das am Mittwoch ausgetragen wird.

Italien startet Titelverteidigung

Auch die weiteren Viertelfinalpaarungen stehen bereits fest. Italien beginnt am Donnerstag die Jagd auf den dritten Billie-Jean-King-Cup-Titel in Folge und trifft dabei auf Gastgeber China. Zuvor duellieren sich noch die Ukraine und Belgien.

Hier das Tableau beim Billie Jean King Cup in Shenzhen