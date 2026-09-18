Billie Jean King Cup: Elena Rybakina sagt Finals-Teilnahme ab

Elena Rybakina kann aufgrund einer Achillessehnenverletzung nicht an der Billie-Jean-King-Cup-Endrunde in Shenzhen teilnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2026, 11:28 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina muss vorerst pausieren

Nach ihrem Triumph bei den US Open muss Elena Rybakina vorerst eine Pause einlegen. Wie Kasachstans Tennisverband am Freitag bekanntgab, kann die frischgebackene Weltranglistenerste nicht an den Billie-Jean-King-Cup-Finals in Shenzhen (22. bis 27. September) teilnehmen. Grund dafür ist jene Achillessehnenverletzung, die Rybakina in Cincinnati zur Aufgabe gezwungen hatte.

“Nach Angaben ihres Trainerteams wird Rybakina mindestens zwei Wochen für die Behandlung und Genesung benötigen”, ließ Kasachstans Verband in einer Mitteilung auf seiner Homepage wissen. “Ihre oberste Priorität wird es sein, sich von der Verletzung zu erholen und wieder voll ins Training einzusteigen."

Rückschlag für Kasachstan

Angaben des Verbands zufolge bestritt Rybakina die letzten Matches auf ihrem Weg zum US-Open-Titel unter dem Einfluss von Schmerzmitteln. In Kasachstan wird die 27-Jährige, die in diesem Jahr auch die Australian Open gewann, die Achillessehnenverletzung untersuchen lassen.

Für ihr Land ist Rybakinas Absage freilich ein großer Rückschlag. Kasachstan trifft im Viertelfinale der Billie-Jean-King-Cup-Finals am 23. September auf Spanien. Neue Nummer eins des Teams ist Yulia Putintseva.