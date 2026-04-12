Billie Jean King Cup: Andreescu entscheidet Thriller mit desaströsem Doppelfehler

In einem mehr als dreieinhalbstündigen Thriller besiegte Yulia Putintseva die ehemalige US-Open-Siegerin Bianca Andreescu und sorgte damit für den kasachischen Gesamterfolg bei den Qualifiers gegen Kanada. In Erinnerung bleiben wird die Partie aber hauptsächlich mit dem desaströsen Doppelfehler, welcher der 25-jährigen Andreescu zum Abschluss unterlief.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.04.2026, 14:06 Uhr

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© Getty Images Mit einem fatalen Doppelfehler entschied die Kanadierin Bianca Andreescu den Länderkampf im BJKC zugunsten von Kasachstan.

Auch wenn Yulia Putintseva als gebürtige Russin erst seit 2012 die Farben von Kasachstan vertritt, wirft die 31-jährige gerade bei Länderwettkämpfen für ihre Wahlheimat absolut alles in den Ring und agiert emotional des Öfteren im Grenzbereich. Und so war es auch für Bianca Andreescu sportlich kein Zuckerschlecken, bei einem 1:2-Rückstand ihres Heimatlandes Kanada gegen die kampfstarke Kasachin antreten zu müssen.

In einem wahren Thriller, der mehr als dreieinhalb Stunden andauern sollte, war Andreescu zur Crunch-Time im Tiebreak des Entscheidungs-Durchgangs bei eigenem Aufschlag gefordert, den ersten Matchball ihrer Gegnerin beim Stand von 4:6 abzuwehren. Nachdem das erste Service sein Ziel verfehlt hatte, bereitete sich die 25-Jährige auf den zweiten Aufschlag vor. Diesen jedoch traf die ehemalige Weltranglisten-4. von der Einstandseite so schlecht, dass er im Doppelfeld auf der gegenüberliegenden Seite kurz vor der Grundlinie einschlug.

Während sich Putintseva nach dem Fauxpas ihrer Gegnerin zum 3:1-Mannschaftserfolg jubelnd zu Boden sinken ließ, verharrte Andreescu erst einmal geschockt auf der Stelle, um das gerade Geschehene zu verdauen. Schon allein die Tatsache, so eine beinahe epische Schlacht mit einem Doppelfehler zu beenden, ist schon bitter genug. Zudem dürfte die dreifache Tour-Titelträgerin auch an der Art und Weise des verkorksten Aufschlags noch länger zu kauen haben.

Hier die Ergebnisse der Billie-Jean-King-Cup Qualifiers