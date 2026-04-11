BJK-Cup Qualifiers: Favoriten überzeugen - Drama zwischen Schweiz und Tschechien

Großbritannien, Italien, Ukraine und Spanien lösen ihre Finaltickets souverän, während sich Tschechien und die Schweiz ein hochdramatisches Duell über die volle Distanz liefern.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 21:46 Uhr

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© Getty Images Titelverteidiger Italien machte mit Japan kurzen Prozess

Großbritannien, Italien, die Ukraine und Spanien haben sich souverän für die Finals des Billie Jean King Cups qualifiziert. Während die Britinnen in Melbourne mit einem 3:1 gegen Australien überzeugten, machten die Titelverteidigerinnen aus Italien beim 3:1 gegen Japan früh alles klar. Noch deutlicher verlief es für die Ukraine, die Polen auswärts gleich mit 4:0 abfertigte. Spanien setzte sich ebenfalls mit 3:1 gegen Slowenien durch und bleibt damit seit Einführung des neuen Formats durchgehend bei den Finals vertreten.

Für Aufsehen sorgte Großbritannien, das nach zwei Einzelsiegen am ersten Tag gleich im Doppel den entscheidenden Punkt fixierte. Italien ließ Japan auf Sand keine echte Chance und unterstrich seine Ambitionen auf den dritten Titel in Folge. Die Ukraine dominierte Polen in allen Belangen, während Spanien mit einer starken Teamleistung und einer überzeugenden Debütantin Kaitlin Quevedo den Sack zumachte.

Enges Drama in Biel

Einen engen Schlagabtausch lieferten sich hingegen Kasachstan und Kanada. Nach ausgeglichenem ersten Tag brachte das kasachische Doppel die Vorentscheidung, ehe Yulia Putintseva in einem hochklassigen Dreisatz-Krimi gegen Bianca Andreescu den entscheidenden Punkt zum 3:1 holte. Ebenfalls mit 3:1 setzte sich Belgien gegen die USA durch und kehrt damit erstmals seit 2022 wieder zu den Finals zurück - für die 18-fachen (inoffiziellen) Weltmeisterinnen ist die Niederlage hingegen eine herbe Enttäuschung.

Für das dramatischste Duell sorgten Tschechien und die Schweiz. Nach einem 1:1 am ersten Tag entwickelte sich ein echter Krimi über die volle Distanz: Die Schweiz holte zwar das Doppel und hatte durch Belinda Bencic die Chance zur Entscheidung, doch Tschechien glich in einem epischen Match aus. Im alles entscheidenden fünften Spiel behielt schließlich Marie Bouzkova für Tschechien die Oberhand und sicherte mit einem 3:2-Erfolg das Ticket für die Finals.