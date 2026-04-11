Billie-Jean-King-Cup: DTB-Frauen steigen zum zweiten Mal in Folge ab

Das Damen-DTB-Team hat sich im Abstiegskampf gegen den krassen Außenseiter Litauen eine Blamage eingefangen und muss in die Europa/Afrika-Gruppe-II absteigen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 19:42 Uhr

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© Getty Images Ella Seidel verlor ihr Einzel gegen die Litauerin Justina Mikluskyte

Die deutschen Damen haben im Billie Jean King Cup eine historische Niederlage kassiert und sind erstmals in der Geschichte in die Drittklassigkeit abgestürzt. Im portugiesischen Oeiras unterlag die Auswahl von Teamchef Torben Beltz im Playdown dem Außenseiter Litauen nach Führung mit 1:2, erst der Match-Tiebreak im dritten Satz des Doppels brachte die Entscheidung. Nach dem Abstieg aus der Weltgruppe im Vorjahr rutscht das DTB-Team damit keine sechs Monate später in die Regionalgruppe II des prestigeträchtigen Nationenwettbewerbs ab.

Auf dem unscheinbaren Außenplatz auf der Tennisanlage westlich von Lissabon zeigte Noma Noha Akugue im ersten Einzel beim umkämpften 6:4, 6:4 gegen Andre Lukosiute teils gehörige Nerven, zu Beginn des zweiten Satzes kassierte sie gegen die Weltranglisten-597. gleich das Doppel-Break. "Es war sehr windig", erklärte die 22-Jährige, "ich habe einfach versucht, irgendwie den Ball reinzuspielen", die Situation zu akzeptieren und "mein bestes Tennis zu spielen".

Kommt einem GAU gleich

Die Chance auf die Vorentscheidung vergab im Anschluss Ella Seidel, in Abwesenheit der verletzten Eva Lys Deutschlands Nummer eins. Beim 6:1, 3:6, 2:6 gelang der Nummer 85 der Welt gegen Justina Mikulskyte zunächst der Traumstart - es folgte der komplette Einbruch. Die Trendwende wollte auch im abschließenden Doppel dann nicht mehr gelingen. Noha Akugue und Nastasja Schunk unterlagen Lukosiute/Mikulskyte mit 7:5, 3:6, 8:10.

Das unerfahrene DTB-Team hatte bereits in den vergangenen Tagen mehrere Enttäuschungen erlebt: Das zuvor formulierte Ziel Wiederaufstieg war durch die Niederlagen gegen Portugal und Schweden schnell abgehakt - die überraschende Pleite gegen Tennis-Entwicklungsland Litauen und der damit verbundene Gang in die Drittklassigkeit kommen nun einem GAU gleich.

Der Weg zurück in die Spitze des Wettbewerbs, den der DTB in der Ära Steffi Graf als Fed Cup zwei Mal gewonnen hat (1987, 1992), ist weiter denn je.