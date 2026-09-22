Billie Jean King Cup: Wer soll diese Tschechinnen schlagen?

Ab heute wird im chinesischen Shenzhen die Endrunde im Billie Jean King Cup 2026 ausgetragen. Alle Zeichen deuten auf einen Titelgewinn für die Tschechische Republik hin.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 21:50 Uhr

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© Getty Images Linda Noskova und Karolina Muchova führen das tschechische Team bei der Finalrunde des Billie Jean King Cups an

Ja, Mannschafts-Wettbewerbe mögen auch im Tennis ihre ganz eigenen Gesetze haben. Aber wer bitte soll die Auswahl der Tschechischen Republik bei der Finalrunde des Billie Jean King Cups in Shenzhen schlagen? Kapitänin Barbora Strycova kann nämlich aus dem Vollen schöpfen: Und im Einzel etwa die beiden Finalistinnen aus Wimbledon 2026 aufstellen, Linda Noskova und Karolina Muchova nämlich. Und damit nicht genug: Für das Doppel steht Katerina Siniakova parat, die im Zweifel auch mit einem Ballmädchen an ihrer Seiet als Favoritin in jedes Doppel geht.

Als erste Aufgabe erwartet die Tschechinnen heute das Team von Großbritannien, bei dem wohl Katie Boulter und Harriet Dart die beiden Einzel bestreiten werden.

Kann Svitolina für die Ukraine wieder zu ihrer Bestform finden?

Der Sieger dieser Partie trifft dann im Halbfinale entweder auf Kasachstan mit Spitzenspielerin Yulia Putintseva oder auf Spanien, wo Cristina Bucsa die Nummer eins geben wird. Die Kasachinnen müssen ja US-Open-Segerin Elena Rybakina vorgeben.

Die Titelverteidigerinnen aus Italien starten derweil gleich mal mit einer anspruchsvollen Aufgabe. Denn Jasmin Paolini muss im Einser-Einzel gegen die wiedererstarkte Olympiasiegerin von 2024 Qinwen Zheng ran. Das zweite Viertelfinale in der oberen Tableau-Hälfte bestreiten die Ukraine und Belgien. Die Ukrainerinnen könnten von der Papierform her die ärgste Bedrohung für die Tschechische Republik werden. Aber nur dann, wenn Elina Svitolina in Shenzhen wieder zu ihrer Bestform des Frühjahrs findet.