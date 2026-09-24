Billie Jean King Cup: Anhelina Kalinina führt die Ukraine ins Halbfinale

Durch einen 2:1-Erfolg über Belgien hat die Ukraine bei der Billie-Jean-King-Cup-Finalrunde die Vorschlussrunde erreicht. Zur Matchwinnerin avancierte Anhelina Kalinina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2026, 11:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Anhelina Kalinina wurde zur Matchwinnerin

Die Ukraine hat bei der Billie-Jean-King-Cup-Finalrunde in Shenzhen das Halbfinale erreicht. Die Auswahl von Illya Marchenko setzte sich am Donnerstag in einem engen Viertelfinalduell gegen Belgien mit 2:1 durch.

In Abwesenheit der verletzten Marta Kostyuk avancierte Anhelina Kalinina zur Matchwinnern. Die 29-Jährige gewann zunächst ihr Einzel gegen Jana Otzipka mit 6:7 (6), 6:1 und 6:1 und holte im alles entscheidenden Doppel an der Seite von Lyudmyla Kichenok den zweiten Punkt für die Ukraine. Das Duo besiegte Magali Kempen und Lara Salden mit 6:3 und 6:3.

Minnen überrascht gegen Svitolina

Nicht weiter ins Gewicht fiel deshalb die Niederlage von Topspielerin Elina Svitolina, die das zweite Einzel gegen Greet Minnen überraschend verlor. Die Weltranglistensiebte unterlag der über 200 Plätze schlechter klassierten Belgierin mit 7:6 (5), 4:6 und 4:6.

Im Halbfinale trifft die Ukraine auf Italien oder China, die noch am Donnerstag im letzten Viertelfinale aufeinandertreffen. Das Semifinale in der unteren Hälfte bestreiten Spanien und Tschechien.

Zum Turnierbaum der Finalrunde