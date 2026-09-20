Das Handgelenk schmerzt: Marta Kostyuk muss pausieren

Aufgrund einer Handgelenksverletzung kann Marta Kostyuk nicht an den Billie-Jean-King-Cup-Finals in Shenzhen teilnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.09.2026, 08:56 Uhr

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© Getty Images Marta Kostyuk muss eine Pause einlegen

Marta Kostyuk muss eine Pause einlegen. Wie die Ukrainerin am Freitag mitteilte, sagte sie ihre Teilnahme an den Billie-Jean-King-Cup-Finals in Shenzhen (22. bis 27. September) aufgrund einer Handgelenksverletzung ab. Die 24-Jährige hat bereits seit einigen Wochen mit diesem Problem an ihrem rechten Schlagarm zu kämpfen.

“Ich hatte gehofft, dass ein wenig Pause nach den US Open helfen würde, aber leider sind die Schmerzen größer geworden”, schrieb Kostyuk, die in dieser Woche beim WTA-500-Turnier in Guadalajara im Viertelfinale gegen Liudmila Samsonova verlor, auf Instagram. Eine Untersuchung habe ergeben, dass sie vorerst eine Auszeit einlegen müsse.

Ukraine trifft auf Belgien

Kostyuk erreichte in dieser Saison sowohl bei den French Open als auch in Wimbledon das Halbfinale und rangiert in der Weltrangliste aktuell auf Position zehn. Damit wäre sie beim Billie Jean King Cup hinter Elina Svitolina die Nummer zwei des Landes gewesen. Die Ukraine trifft am 24. September im Viertelfinale auf Belgien.

“Ich habe mich darauf gefreut, dort dabei zu sein, mit den Mädels zu spielen und gemeinsam die Ukraine zu vertreten”, schrieb Kostyuk. “Das ist immer etwas ganz Besonderes, deshalb bin ich sehr traurig, dass ich es verpassen muss.” Wie lange Kosytuk genau ausfallen wird, ist offen.