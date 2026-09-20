WTA Guadalajara: Iva Jovic verteidigt Titel ohne Satzverlust

Im rein US-amerikanischen Endspiel des WTA-500-Turniers in Monterrey triumphierte die Teenagerin Iva Jovic gegen Peyton Strearns in zwei Sätzen und konnte damit ihren Premierentitel aus dem Vorjahr, ohne Satzverlust im Turnierverlauf, souverän verteidigen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.09.2026, 08:55 Uhr

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© Getty Images Ohne Satzverlust stürmte Iva Jovic in Guadalajara souverän zur Titelverteidigung.

Im vergangenen Jahr war der Lauf von Iva Jovic in Guadalajara noch eher der Kategorie Sensation zuzuordnen, nachdem sie als Nr. 74 der Welt im Alter von 17 Jahren ihren ersten und weiterhin einzigen Titel auf der WTA-Tour erringen konnte. Inzwischen aber spielte sich die US-Amerikanerin mit einem Viertelfinale bei den Australian Open und den Teilnahmen in der zweiten Turnierwoche in Wimbledon und bei den US Open bis auf Position 14 der Weltrangliste. Und so kehrte die Titelverteidigerin an Position 2 gesetzt als absolute Titelanwärterin nach Mexico zurück und ließ vom Start weg Taten folgen. Mit souveränen Auftritten spielte sich die Teenagerin ins Endspiel vor, in dem sie sich ihrer Landsfrau Peyton Stearns gegenübersah, die sich durchaus gewillt zeigte, der Vorjahressiegerin die Suppe zu versalzen.

Doch nach ausgeglichenem Beginn, ohne Break-Möglichkeiten auf beiden Seiten, erspielte sich Jovic beim Stand von 4:4 die erste Chance der Begegnung, packte gleich konsequent zu und servierte anschließend den ersten Durchgang souverän nach Hause. Mit dem Momentum im Rücken konnte sich die 18-Jährige gleich das erste Aufschlagspiel ihrer Gegnerin im zweiten Durchgang schnappen und bot bei eigenem Service weiterhin nichts an. Mit einem weiteren Break zur 5:2-Führung war der Widerstand der 24-jährigen Stearns endgültig gebrochen. Beim Ausservieren musste Jovic bei drei laufenden Matchbällen erst noch zwei Chancen verstreichen lassen, ehe sie mit einem Rückhand-Winner die Linie entlang den 6:4, 6:2-Erfolg nach 87 Minuten eintüten konnte.

Dabei konnten die Spielerinnen das Match gerade noch rechtzeitig beenden, bevor ein Unwetter in Form von starken Regenfällen hereinbrach und die Siegeszeremonie deutlich verkürzte. Dennoch fand die Siegerin nur lobende Worte für die Zuschauer: „Es ist großartig, hier zu stehen mit dieser wunderschönen Trophäe und diesem Sombrero. Ich liebe es hier. Ihr habt mir so viel Energie gegeben. Das Publikum ist für mich das Beste daran, hierherzukommen. Vielen Dank also, dass ihr da seid.“

Durch ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour wird Jovic mit Position 13 auf ein neues Karrierehoch vorrücken.

Hier das Einzel-Tableau aus Guadalajara

Favoritenstürze im Semifinale von Sao Paolo

Durchaus überraschend kommt die Besetzung des Endspiels beim WTA-250-Turnier im brasilianischen Sao Paolo daher. Im ersten Halbfinale besiegte die Argentinierin Nadia Podoroska, die in der zweiten Runde die an Nr. 5 gesetzte Eva Lys aus dem Turnier nehmen konnte, die an Position 2 geführte und ehemalige Weltranglistenzweite Paula Badosa aus Spanien glatt in zwei Sätzen. Auch die an Nr. 4 gelistete Anna Blinkova, die künftig für Frankreich starten wird, musste gegen die an Nr. 7 geführte Spanierin Kaitlin Quevedo in drei Sätzen die Segel streichen.

Hier das Einzel-Tebleau aus Sao Paolo