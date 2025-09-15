WTA Guadalajara: Iva Jovic - 17 Jahre jung, 500 Punkte schwerer und jetzt in den Top 50

Die 17-jährige Amerikanerin Iva Jovic hat das WTA-Tour-500-Turnier in Guadalajara mit einem 6:4 und 6:1 im Endspiel gegen Emiliana Arango gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2025, 09:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iva Jovic bei der Siegerehrung in Guadalajara

Es hat schon deutlich besser besetzte WTA-500-Turniere gegeben als jenes in Guadalajara, aber so kurz nach den US Open schnaufen dann doch etliche Spielerinnen ein paar Tage durch. Und wenn dann noch die drei top gesetzten Akteurinnen (Elise Mertens, Veronika Kudermetova und Jelena Ostapenko) gleich in ihrem ersten Match verlieren, öffnet das die Tür für Außenseiterinnen umso mehr.

Nun gut, hat sich die 17-jährige Iva Jovic da dann vielleicht gedacht, dann marschiere ich halt durch und hole mir die 500 Punkte für den Titel. Auf dem Weg ins Endspiel musste die Amerikanerin mehrmals zittern, vor allem im Viertelfinale gegen Victoria Jimenez Kasintseva. Diese Partie gewann Jovic erst im Tiebreak des dritten Satzes.

Im Finale gegen Emiliana Arango kam Jovic dann allerdings zugute, dass die Kolumbianerin deutlich geschwächt angetreten war. Im ersten Satz konnte Arango noch einigermaßen mithalten, schließlich setzte sich Jovic aber mit 6:4 und 6:1 durch. Und zog damit erstmals unter die Top 50 der WTA-Charts ein. So nebenbei löste Iva Jovic auch Mirra Andreeva als jüngste Turniersiegerin auf der WTA-Tour in dieser Saison ab.

Hier das Einzel-Tableau in Guadalajara