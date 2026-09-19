Anna Blinkova spielt ab sofort unter französischer Flagge

Bis dato spielte Anna Blinkova für Russland. Seit dieser Woche ist das nicht mehr der Fall.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2026, 11:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Frankreichs neue Nummer zwei: Anna Blinkova

Auf der WTA-Tour hat es erneut einen Nationenwechsel gegeben. Anna Blinkova, die bis dato für Russland spielte, wird ab sofort unter französischer Flagge auflaufen. Ihr erstes Turnier für die Grande Nation bestreitet die 28-Jährige derzeit in Sao Paolo, wo sie nach Erfolgen über Carol Young Suh Lee, Vendula Valdmannova und Alina Charaeva im Halbfinale steht.

Blinkova tritt mit diesem Schritt gewissermaßen in die Fußstapfen ihrer ehemaligen Trainingspartnerin Varvara Gracheva, die 2023 die französische Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Für Blinkova endete mit der Einbürgerung laut der französischen Spotzeitung L'Equipe ein rund zweijähriger Prozess mit zahlreichen Behördengängen.

Blinkova ist Frankreichs neue Nummer zwei

Blinkova liegt aktuell auf Weltranglistenposition 94 und ist hinter Dianne Parry (30.) die neue Nummer zwei Frankreichs. Im Billie Jean King Cup ist die 28-Jährige vorerst nicht spielberechtigt, da sie in der Vergangenheit bereits unter russischer Flagge agierte. Der französische Tennisverband könnte allerdings eine Ausnahmeberechtigung beantragen.

Blinkova und Gracheva sind nicht die einzigen Spielerinnen, die in letzter Zeit einen Nationenwechsel vollzogen. Unter anderem spielen mittlerweile auch Daria Kasatkina (Australien) und Anastasia Potapova (Österreich) nicht mehr unter russischer Flagge.