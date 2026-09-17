WTA Guadalajara: Jovic macht dort weiter, wo sie 2025 aufgehört hat

Titelverteidigerin Iva Jovic ist mit einem souveränen Auftaktsieg in das WTA-Tour-500-Turnier in Guadalajara gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.09.2026, 09:43 Uhr

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© Getty Images So durfte Iva Jovic 2025 in Guadalajara feiern

Iva Jovic hat natürlich längst auch an anderen Orten bewiesen, dass sie herausragendes Tennis spielen kann. In Guadalajara geht dies der US-Amerikanerin aber offenbar besonders leicht von der Hand. Im vergangenen Jahr feierte Jovic hier einen Finalsieg gegen Emiliana Arango, 2026 startet sie an Position zwei gesetzt. Und das mit einem 7:6 (5) und 6.4 gegen Zeynep Sönmez.

Jovic hat zuletzt bei den US Open ja groß aufgespielt, in einer emotional aufgeladenen Partie gegen Alexandra Eala gewonnen. Das Aus kam dann gegen Coco Gauff. In Guadalajara spielt Jovic nun gegen Magdalena Frech aus Polen.

Lebenszeichen von Sloane Stephens

Als Favoritin startet in Guadalajara 2026 übrigens Marta Kostyuk. Und eben die ist ohne viel Aufwand ins Viertelfinale eingezogen. Denn nachdem Kostyuk mit einem Freilos gestartet war, konnte ihre erste Gegnerin Taylor Townsend zum Achtelfinale nicht antreten. Townsend hatte bei den US Open ja gemeinsam mit Katerina Siniakova das Doppel gewonnen - und darüber hinaus im Einzel die vierte Runde erreicht. Für Marta Kostyuk geht es nun gegen Liudmila Samsonova weiter. Beziehungsweise erst richtig los.

Ein weiteres sportliches Lebenszeichen hat Sloane Stephens von sich gegeben. Die US-Open-Siegerin von 2017 steht nach einem 7:6 (4) und 7:6 (3) gegen Janice Tuen ebenfalls im Viertelfinale, in dem sie auf Landsfrau Peyton Stearns trifft.

Hier das Einzel-Tableau in Guadalajara