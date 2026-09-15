WTA Finals: Für Iga Swiatek wird es langsam eng

Iga Swiatek muss im Herbst fleißig Punkte sammeln, wenn die Polin die WTA Finals in Indian Wells nicht verpassen will. Aktuell wäre die 25-Jährige erstmals seit 2020 nicht beim Jahresendturnier vertreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2026, 17:06 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek muss in den kommenden Woche nochmal zulegen, wenn die Qualifikation für die WTA Finals gelingen soll.

Mit einer Zweisatzniederlage im Achtelfinale verabschiedete sich Iga Swiatek bei den US Open gegen die wiedererstarkte Qinwen Zheng und vervollständigte damit ihre durchwachsene Grand-Slam-Bilanz in diesem Jahr. Das Viertelfinale bei den Australian Open steht als bestes Ergebnis der vier Majors in dieser Saison in den Büchern.

Zu wenig für den Anspruch der 25-Jährigen, die bei jedem Turnier um den Titel mitspielen will. In der Weltrangliste belegt Swiatek seit dieser Woche den neunten Rang und auch die Teilnahme für den finalen Showdown am Ende des Jahres bei den WTA Finals wackelt damit zunehmend.

Swiatek im “Race”aktuell nur die Nummer zehn

Denn nach den US Open belegt die Polin in der Jahreswertung lediglich den zehnten Platz und wäre damit aktuell nicht bei den diesjährigen WTA Finals vertreten. Dabei ist der Rückstand auf die aktuell achtplatzierte Linda Noskova mit 650 Punkte auch schon üppig. So könnte in diesem Jahr das erste Jahresendturnier seit 2020 ohne die langjährige Weltranglistenerste statfinden. Hoffnung macht der Turniersieg im August beim WTA-1000er-Turnier in Toronto.

Dabei lohnt sich der Trip in diesem Jahr mit der Austragung in Indian Wells ganz besonders, immerhin gilt der kalifornische Ort nahe Los Angeles ja bekanntlich als “Tennis Paradise”. Das Ticket dafür hat bisher nur Elena Rybakina sicher, die neben der Weltrangliste auch das Race anführt. Doch auch Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Coco Gauff und Mirra Andreeva haben auf den Plätzen zwei bis fünf allerbeste Karten für eine Teilnahme.

Dahinter kämpfen aktuell Elina Svitolina, Karolina Muchova und bereits erwähnte Linda Noskova um eine Teilnahme und müssen ihre Plätze neben Swiatek auch gegen die aktuell neuntplatzierte Marta Kostyuk behaupten. In den kommenden Wochen dürfte es bei u.a. noch zwei ausstehenden WTA-1000er-Turnieren in Peking und Wuhan einige Verschiebungen geben. Auch vielleicht bei Iga Swiatek.

Hier der aktuelle Stand im “Race to the WTA Finals”