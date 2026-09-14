Elena Rybakina: Paris ist und bleibst die härteste Aufgabe

Ist Elena Rybakina eine Kandidatin für den Karriere-Grand-Slam? Aber ja! Auch wenn es in Roland-Garros traditionell schwierig für die frisch gebackene US-Open-Siegerin ist.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.09.2026, 09:02 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina fehlt noch der Titel in Roland Garros

Vor den Endspielen lädt die USTA gerne die Coaches der Finalisten und Finalistinnen zu einer Presserunde ein. In diesem Jahr konnte man etwa ausführlich mit Bryan Shelton und auch dem Team um Aryna Sabalenka mit den Übungsleitern Anton Dubrov und Mx Mirnyi plaudern. An Alexander Zverev senior ist möglicherweise auch eine Einladung ergangen, der Vater der deutschen Nummer eins hält sich in der Regel aber von der Presse fern.

Kein Thema dagegen: Stefano Vukov, der umstrittene Coach von Elena Rybakina, der neuen Nummer eins der Welt. Vukov wird das wahrscheinlich egal gewesen sein, seine Spielerin hat dann ja auch den Titel bei den Frauen geholt. Was auch bedeutet: Der gebürtigen Russin fehlt „nur“ noch das Championat in Roland-Garros für den Karriere-Grand-Slam.

Rybakina fehlt Paris, Swiatek die Australian Open

Und die Terre Battue ist und bleibt die härteste Aufgabe für Rybakina. Wie sich auch in diesem Jahr gezeigt hat: Da musste sich Rybakina schon in Runde zwei der Ukrainerin Yulia Starodubtseva geschlagen geben. Dass sie auch auf Sand Titel holen kann, hat sie schon bewiesen. Allerdings unter besonderen Umständen: 2024 und 2026 gewann sie in der Porsche Arena in Stuttgart. Und im Finale von Rom 2023 musste die favorisierte Iga Swiatek verletzt aufgeben.

Apropos Świątek: De Polin bräuchte für den Grand-Slam noch den Erfolg bei den Australian Open. Ansonsten halten von den aktuellen Spitzenspielerinnen ein paar bei Titeln bei zwei Majors: Aryna Sabalenka (AO, USO), Naomi Osaka (AO, USO), Coco Gauff (FO, USO) und Barbora Krejcikova (FO, Wimbledon).