Nach Aus im Halbfinale: Jessica Pegula sah "angepisste" Aryna Sabalenka auf dem Court

Im Halbfinale gegen Aryna Sabalenka nahm Jessica Pegula eine besondere Eigenschaft bei ihrer Gegnerin war. Nach ihrem Aus in der Runde der letzten vier Spielerinnen könnte das ein Vorbild sein für kommende Versuche einen großen Titel zu gewinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2026, 13:13 Uhr

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© Getty Images Jessica Pegula und Aryna Sabalenka trafen im Halbfinale der US Open aufeinander.

Im Halbfinale der US Open musste sich Jessica Pegula deutlich Aryna Sabalenka beugen. Mit 7:5 und 6:2 endete das Turnier für die US-Amerikanerin, die damit auch die Titelhoffnungen der US-Fans begrub. Vor allem im zweiten Satz zeigte Sabalenka ihre spielerische Überlegenheit gegen die 32-Jährige, die auch 2024 im Endspiel in Flushing Meadows an Sabalenka scheiterte.

Pegula zollte ihrer Gegnerin nach dem verlorenen Match Respekt und lobte Sabalenkas spielerisches Level “wahnsinnig hoch”. Doch die Weltranglistendritte setzte noch einen drauf und machte ihrer Gegnerin ein eher ungewöhnliches Kompliment. Sabalenka habe gespielt als “sei sie angepisst” beschrieb Pegula den Auftritt ihrer Rivalin. Genau solche Kleinigkeiten machen in diesen Matches den entscheidenen Unterschied über Sieg oder Niederlage. Egal, wie man es beschreibt.

Sabalenka dominiert in New York

In der Tat dominierte Sabalenka das Geschehen sehr deutlich und ließ im Halbfinalduell wenig Zweifel aufkommen, dass der Finaleinzug nicht an die topgesetzte Spielerin gehen wird. Die Belarussin hat sich mit dem erneuten Finaleinzug zu sowas wie einer “Arthur-Ashe-Expertin” aufgeschwungen. Zum vierten Mal in Folge wird die 28-Jährige das Endspiel in New York bestreiten. Nur 2023 ging Sabalenka gegen Coco gauff als “Runner-Up” vom Court.

Auch Jessica Pegula wird sich Sabalenkas Endspiel gegen die neue Nummer eins Elena Rybakina sicherlich anschauen und dabei erneut auf die Körpersparche ihrer Halbfinalgegnerin achten. Im Duell der beiden starken Aufschlägerinnen dürften allerdings weniger Ballwechsel zu erwarten sein, die die Emotionen hochkochen lassen können.

Jessica Pegula wird im kommenden Jahr einen erneuten Anlauf in New York startemn, um sich vor heimischer Kulisse endlich als Grand-Slam-Siegerin krönen zu können. Vielleicht mit der passen Portion Wut im bauch. Ganz nach Vorbild von Aryna Sabalenka.