Tennis schläft nie - oder pausieren ein paar WTA-Stars doch in Mexiko?

Das WTA-Tour-500-Turnier in Guadalajara ist stark besetzt. Die Frage ist, ob sich wirklich alle angekündigten Spitzenspielerinnen den Weg nach Mexiko antun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.09.2026, 21:08 Uhr

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© Getty Images Iva Jovic ist in Guadalajara an Position zwei gesetzt

Man darf sich ja nicht täuschen lassen: Natürlich liegt das Finale der US Open bei den Frauen nur wenige Stunden zurück - aber für viele Spielerinnen war das letzte Major des Jahres deutlich früher beendet. Und da kann man dann gleich weiter zum nächsten Turnierort reisen. Allerdings: Bei einigen Profis ist die Umschlagzeit schon arg kurz.

Da ist in erster Linie Taylor Townsend zu nennen, die nicht nur im Einzel groß aufgespielt und die vierte Runde erreicht hat, sondern im Doppel an der Seite von Katerina Siniakova sogar zum Titel gestürmt ist. Ob da schon wieder genug Energie für die Regie nach Guadalajara im Tank ist? Erstrunden-Gegnerin ist übrigens Tatjana Maria.

Als Nummer eins soll Marta Kostyuk in das 500er-Event gehen. Für die Ukrainerin gilt im Gegensatz zu Townsend zwar, dass sie deutlich kürzer als geplant engagiert war (im Achtelfinale gab es eine Niederlage gegen Linda Noskova). Aber geht man nach den Posts in den sozialen Medien, scheint Kostyuk noch nicht wieder komplett auf ihren Beruf konzentriert zu sein.

Iva Jovic wiederum ist als erste Herausforderin von Marta Kostyuk. Und die junge US-Amerikanerin hat bei ihre Heim-Grand-Slam lange und anstrengende Partien geliefert. Es wird spannend zu sehen sein, ob Jovic in Guadalajara schon wieder angreifen kann.

Hier das Einzel-Tableau in Guadalajara