WTA Guadalajara: Tatjana Maria scheitert in der ersten Runde

Beim WTA 500er-Turnier im mexikanischen Guadalajara ist Tatjana Maria in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen Taylor Townsend unterlag die routinierte Deutsche mit 7:6(0), 3:6 und 2:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2026, 08:21 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier im mexikanischen Guadalajara in der ersten Runde gescheitert.

Für Tatjana Maria ist die Teilnahme beim WTA-Event in Guadalajara bereits nach dem ersten Match wieder beendet. Gegen die US-Amerikanerin Taylor Townsend, die am letzten Wochenende bei den US Open den Doppeltitel gewinnen konnte, unterlag die 39-Jährige nach drei Sätzen.

Dabei verlief der erste Durchagng noch nach der Zufriedenheit Marias. Den Tiebreak im ersten Satz sicherte sich die aktuelle Nummer 80 der Welt souverän ohne Punktverlust und konnte so verdient die Satzführung feiern. Doch anschließend übernahm die Wildcard-Teilnehmerin Townsend die Kontrolle im Match. das lag auch an der nun höheren Fehlerquote von Tatjana Maria.

Townsend übernimmt die Kontrolle

Im zweiten Satz gelang Tatjana Maria nach frühem Aufschlagverlust zwar noch ein Break, doch die vierfache Titelträgerin auf der WTA Tour konnte dies nicht bestätigen und musste so den Satzverlust gegen die 98. des WTA-rankings hinnehmen. Im dritten Durchgang bot Taylor Townsend ihrer Gegnerin dann nicht mehr viel an und konnte so nach 2:17 Stunden den verdienten Einzug in die zweite Runde feiern.

Townsend trifft in der zweiten Runde auf die topgesetzte Marta Kostyuk, die in Runde eins den Vorteil eines Freiloses genießen durfte. Für Tatjana Maria ist das Turnier hingegen beendet. Weitere deutsche Spielerinnen sind nicht im Feld vertreten.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Guadalajara