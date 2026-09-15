Nummer eins am Jahresende: Elena Rybakina mit besten Chancen

Erstmals in dieser Woche ist Elena Rybakina die Nummer eins der WTA-Weltrangliste. Die Kasachin hat auch direkt beste Chancen auf die Nummer eins am Ende der Tennissaison 2026.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2026, 15:18 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina hat gute Chancen bis zum Jahresende die Nummer eins zu bleiben.

Seit dieser Woche führt Elena Rybakina erstmals in ihrer Karriere die Weltrangliste an. Die US-Open-Siegerin gehört damit zu den großen Gewinnerinnen der Tennissaison und könnte nun auch am Ende des Jahres auf dem vordersten Platz im Ranking bleiben. Mit über 2000 Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierte Aryna Sabalenka ist die Ausgangslage sehr gut.

Denn Elena Rybakina hat zwar einige Punkte mehr zu verteidigen als ihre aktuell größte Kontrahentin. Im vergangenen Jahr gewann die Kasachin die WTA Finals, die in diesem Jahr nach Indian Wells umziehen, und sammelte damit 1500 Punkte für das Ranking. Zuvor gab es auch im chinesischen Ningbo einen 500er-Titel zu feiern.

Sabalenka spielte im letzten Herbst kaum

Aryna Sabalenka spielte nach den US Open 2025 lediglich beim 1000er in Wuhan auf und spielte sich dort bis ins Halbfinale vor. Anschließend kamen zu den 400 Punkten noch 1000 weitere Punkte bei den WTA Finals hinzu. Sabalenka hat damit weniger Punkte im Herbst zu verteidigen als Elena Rybakina, was sich auf den ersten Blick als Vorteil für die Belarussin heraustellen kann.

Doch für Elena Rybakina spricht: Die beiden noch ausstehenden 1000er-Events im Oktober bringen die neue Nummer eins rein punktetechnisch ebenfalls nicht wirklich in Gefahr. Rybakina verzichtete letztes Jahr, wie auch Sabalenka, auf einen Start in Peking. Und auch in Wuhan war die Punkteausbeute nach dem Viertelfinalaus (übrigens gegen Sabalenka) vor elf Monaten noch übersichtlich.

Durch die vielen Lücken der beiden aktuellen Topspielerinnen im vergangenen Herbst ist also für beide viel Luft, um das Punktekonto aufzufüllen. Durch den enormen Vorsprung ist Elena Rybakina jedoch deutlich im Vorteil.