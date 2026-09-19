WTA Guadalajara: Iva Jovic fehlt noch ein Sieg zur Titelverteidigung

Iva Jovic ist erneut in das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Guadalajara eingezogen. Dort trifft die Titelverteidigerin auf Peyton Stearns.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2026, 08:31 Uhr

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Der Titel beim WTA-Tour-500-Turnier in Guadalajara geht also in jedem Fall an eine US-Amerikanerin. Denn Vorjahressiegerin Iva Jovic hatte in ihrem Halbfinale beim 6:4 und 6:1 gegen Cristina Bicsa keine Probleme. Und Peyton Stearns setzte sich gegen Liudmila Samsonova mit 7:6 (7) und 6.2 durch. Samsonova hatte im Viertelfinale ja Turnierfavoritin Marta Kostyuk eliminiert.

Es wird das erste Treffen zwischen Jovic und Stearns werden,von der Papierform her sollte Teenagerin Jovic die Favoritin sein. Im vergangenen Jahr konnte die immer noch erst 18-Jährige im Endspiel gegen Emiliana Arango reüssieren.

Für Peyton Stearns geht es um den dritten Karriere-Titel. 2024 war sie in Rabat erfolgreich gewesen, in der laufenden Saison holte sie das Championat in Austin. Abgesehen davon spielt die 24-Jährige aber ein eher durchwachsenes Jahr, liegt in den WTA-Charts nur auf Position 60. Vor etwas mehr als einem Jahr war Stearns schon mal auf Platz 28 geklettert.

Beim 250er in Sao Paolo sind die Spielerinnen erst im Halbfinale angelangt. Dort bekommt es Paula Badosa mit Nadia Podoroska zu tun. Und Kaitlin Quevedo spielt gegen Anna Blinkova.

Hier das Einzel-Tableau in Guadalajara