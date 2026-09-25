Billie-Jean-King-Cup: Wimbledon-Finalistinnen siegen Tschechien ins Finale

Erwartungsgemäß konnten Karolina Muchova und Linda Noskova, die sich in diesem Jahr im rein tschechischen Wimbledon-Finale gegenüberstanden, im Halbfinale der Billie-Jean-King-Cup-Finals ihre beiden Einzel gegen Spanien erfolgreich bestreiten und bescherten damit ihrem Team in Shenzhen den vorzeitigen Einzug ins Endspiel.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.09.2026, 15:24 Uhr

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© Getty Images Ohne Satzverlust sicherten Karolina Muchova (l.) und Linda Noskova (r.) bereits nach den Einzeln den Finaleinzug des tschechischen Teams bei den BJKC-Finals.

Den Auftakt in der ersten Halbfinale-Begegnung der Billie-Jean-King-Cup-Finals zwischen den favorisierten Tschechinnen und Spanien bestritten die Wimbledon-Finalistin Karolina Muchova und Jessica Bouzas Maneiro. Doch die Spanierin sollte sich lange als unangenehme Gegnerin erweisen und sich eine 4:2-Führung erspielen. Doch im weiteren Verlauf fand die 30-jährige Muchova etwas besser zu ihrem Spiel und konnte dem ersten Durchgang noch eine Wendung geben.

Auch im zweiten Akt hielt die 24-jährige Bouzas Maneiro lange Zeit dagegen, ehe sich Muchova nach dem entscheidenden Break im fünften Spiel nicht mehr aus der Bahn bringen ließ und das Match ohne weitere zugelassene Break-Chance sicher zum 7:5, 6:4-Erfolg in 1:39 Stunden nach Hause servieren konnte.

Harten Widerstand fand auch die Wimbledonsiegerin Linda Noskova im zweiten Einzel gegen Cristina Bucsa vor. Trotz 5:2-Führung musste die favorisierte 21-Jährige den Gang in den Tiebreak antreten und dort einen 2:4-Rückstand drehen, ehe sie sich den ersten Durchgang sichern konnte.

Nach sicheren Aufschlagspielen beider Protagonistinnen zu Beginn des zweiten Akts packte Noskova bei der ersten sich bietenden Möglichkeit im fünften Spiel konsequent zu, hatte selbst nur noch einen Breakchance abzuwehren, ehe sie sich mit einem beeindruckenden Schlussspurt den 7:6 (5), 6:2-Sieg nach 89 Minuten und dadurch den vorzeitigen Endspiel-Einzug des tschechischen Teams sichern konnte. Den Finalgegner spielen im morgigen zweiten Halbfinale Italien und die Ukraine aus.

Hier die Ergebnisse der Billie-Jean-King-Cup-Finals aus Shenzhen