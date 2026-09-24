Billie Jean King Cup: Überragende Paolini bringt Italien ins Halbfinale

Jasmine Paolini hat Titelverteidiger Italien ins Halbfinale des Billie Jean King Cups 2026 geführt. Nun geht es in Shenzhen gegen die Ukraine.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2026, 19:06 Uhr

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© Getty Images Sara Errani und Jasmine Paolini haben Italien ins Halbfinale des Billie Jean King Cups 2ß26 gebracht

Am Ende mussten es die Doppel richten, zunächst beim ukrainischen Sieg gegen die Belgierinnen, danach beim 2:1 von Italien gegen Gastgeber China. Womit es in Shenzhen nun doch zum erwarteten Halbfinale dieser beiden Nationen kommt. Das andere Matsch der Vorschlussrunde bestreiten die Tschechische Republik und Spanien.

Bei den Ukrainerinnen sah es eigentlich nach einer Entscheidung schon nach den Einzeln aus. Denn Anhelina Kalinina hatte mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Jana Otzipka vorgelegt. Elina Svitolina hätte also den Sack zumachen Können, verlor aber gegen Greet Minnen mit 7:6 (5), 4:6 und 4:6. Den zweiten Punkt steuerten dann Kalinina im Duett mit Ljudmyla Kichenok bei.

Für Titelverteidiger Italien begann das Treffen mit China gar nicht gut. Den Elisabetta Cocciaretto ging gegen Shang Zhuai mit 0:6 und 2:6 unter. Danach konnte Jasmine Paolini aber die wiedererstarkte Olympiasiegerin Zheng Qinwen mit 6:3 und 7:6 (4) bezwingen. Und Paolini sorgte im Doppel an der Seite von Sara Errani mit einem 6:3, 5:7 und 6:3 gegen Xinyu Jiang und Hanyu Guo auch für das Weiterkommen der Squadra Azzura.