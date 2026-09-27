Finale im Billie Jean King Cup: Geschichte oder die Rückkehr der gnadenlosen Tschechinnen?

Die Ukraine und die Tschechische Republik bestreiten heute in Shenzhen das Endspiel im Billie Jean King Cup 2026. Die Favoritenrolle liegt bei Linda Noskova und Co.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.09.2026, 18:40 Uhr

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© Getty Images Holt Linda Noskova mit Tschechien heute den Titel im Billie Jean King Cup 2026?

Die Königinnen sind tot, es leben die Königinnen. Nun, gut: Ganz so martialisch geht es bei der Endrunde des Billie Jean King Cups in Shenzhen zum Glück nicht zu, aber klar ist seit dem gestrigen Samstag: Einen dritten Titelgewinn in Folge für die Italienerinnen wird es nicht geben. Verantwortlich dafür auch: Elina Svitolina, die das Spitzeneinzel gegen Jasmin Paolini gewinnen konnte und ihre Freude danach in die eher spärlich besuchte Halle hinaus plärrte.

Für die Ukraine steht heute ein historischer Triumph an. Mit dem kleinen Haken, dass im Endspiel die von vornherein favorisierten Tschechinnen warten. Wimbledon-Siegerin Linda Noskova an Position eins, Wimbledon-Finalistin Karolina Muchova auf Position zwei - und im Doppel dann noch Über-Spielerin Katerina Siniakova. Alles andere als ein Sieg der Auswahl von Barbora Strycova wäre eigentlich eine Sensation.

Noskova und Svitolina in den Rankings fast gleichauf

Zumal die Tschechische Republik ja auch eine beeindruckende Bilanz im ehemaligen Fed Cup mitbringt: 2011 gab es den ersten Title, damals noch in Moskau. Es folgten noch vier weitere, allesamt errungen zuhause in Prag. Zu einer Zeit, als es eben noch kein Finalturnier gab. Dieser Modus spielt ja eher Außenseiter-Teams in die Karten: Denn die Ukraine braucht heute nur eine Überraschung - entweder eine ganz kleine von Svitolina gegen Noskova oder eine größere von Anhelina Kalinina gegen Muchova - und dann noch einen Sterntag im Doppel. Früher mussten drei Punkte her, da konnten sich die Favoritinnen auch einen mauen ersten Tag leisten.

Wobei: Linda Noskova und Elina Svitolina trennt in den WTA-Charts nur ein einziger Platz, im Head-to-Head hat Noskova die Nase knapp mit 2:1-Siegen vorne. Muchova und Kalinina haben derweil noch nie gegeneinander gespielt.