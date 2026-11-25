Davis Cup: Berrettini und Vavassori retten Italien

Matteo Berrettini und Andrea Vavassori haben Italien in einem packenden Doppel das 2:1 im Viertelfinale des Davis Cups in Bologna 2026 gegen Südkorea beschert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.11.2026, 23:47 Uhr

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© Getty Images Mateo Berrettini und Andrea Vavassori am Mittwochabend in Bologna

Was für ein Mittwochabend in Bologna! Und Matteo Berrettini und Andrea Vavassori haben mit dem 7:6 (2) und 7:6 (11) gegen Soon-Woo Kwon und Hyeon Chung doch noch für ein Happy End für die Italiener gesorgt. Womit die Chance auf den dritten Titel im Davis Cup in Folge weiter lebt.

Davor musste Flavio Cobolli, der im vergangenen Jahr maßgeblich am Titelgewinn der Italiener beteiligt war, Kwon ran. Und der Südkoreaner zeigte ganz großen Kampfgeist, besiegte den French-Open-Finalisten dieses Jahres nach einer Spielzeit von 2:53 Stunden mit 3:6, 7:6 (3) und 7:6 (5). Ein Schock für die Tifosi - den das Doppel Berrettinin/Vavassori dann aber zu korrigieren wusste.

Zverev am Donnerstag im Einsatz, Alcaraz fraglich

Zum Auftakt am Mittwoch hatte Lorenzo Musetti gegen Seong-Chan Hong, der in den ATP-Charts weit jenseits der 700 liegt, einen Blitzstart hin, musste sich beim 6:0 und 7:6 (5) im zweiten Satz aber ordentlich strecken.

Im Halbfinale am Freitag geht es für die Gastgeber gegen die Tschechische Republik. Das Team von Tomas Berdych konnte sich gestern gegen Kanada schon nach den Einzeln mit 2:0 durchsetzen. Zum Auftakt hatte Tomas Machac gegen Liam Draxl in drei Sätzen gewonnen, danach machte Jiri Lehecka gegen Félix Auger-Aliassime den Deckel drauf.

Am morgigen Donnerstag gibt es die restlichen beiden Viertelfinal-Partien in Bologna. Schon ab zehn Uhr trifft das deutsche Team mit dem Weltranglisten-Ersten Alexander Zverev auf Großbritannien, ab 17 Uhr geht es dann für Österreich gegen Spanien. Ob Carlos Alcaraz da mit am Start sein wird, ist noch offen.