Davis Cup LIVE: Alexander Zverev vs. Arthur Fery im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev und Arthur Fery treffen im zweiten Match des Davis-Cup-Viertelfinales zwischen Deutschland und Großbritannien aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 11:30 Uhr live im Livestream bei Tennis.de und Joyn und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 13:27 Uhr
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Live Ticker
Das Doppel werden ...
... wir natürlich auch tickern. Allerdings an anderer Stelle. Bis gleich!
Fazit II
Alexander Zverev ist für Arthur Fery kein gutes Matchup (then again: Das gilt wohl für 96 Prozent der Spitzenspieler im Welttennis). Jedenfalls hat Sascha die Pflichtaufgabe souverän gelöst. Jetzt müssen Kevin Krawietz und Tim Pütz nachlegen.
GER - GB 6:3, 6:2
Nach dem schnellen 0:30 riskiert Arthur noch einmal. Und wird mit zwei Punkten in Folge belohnt. Nur um sich dann einen Doppelfehler zu leisten, der nach 67 Minuten Spielzeit den ersten Matchball bringt. Den wehrt Fery mit der guten, alten Stopp-Passierball-Variante ab. Chace Nummer zwei lässt sich Sascha nicht mehr entgehen.
GER - GB 6:3, 5:2
Gleich wieder zwei Rückhandfehler von Sascha zum neuerlichen 0:30. Und ein kolossaler Rahmentreffer (der Ball ist immer noch unterwegs) bringt Fery tatsächlich drei Breakbälle. Ass. Ass. Rückhandvolley. Einstand. So schaut's aus. Arthur hat die Chance auf einen vierten Breakball, der Kampfgeist des Briten wird aber nicht belohnt. Zu bilanzieren ist aber in jedem Fall das engste Aufschlagspiel von Alexander Zverev am heutigen Donnerstag.
GER - GB 6:3, 4:2
Es brodelt aktuell nicht gerade hier im Stadion, aber der sehr formidable Vorhand-Cross-Winner von Arthur zum 40:0 wird dennoch goutiert. Sascha antwortet unmittelbar darauf ebenfalls mit einem Kracher, das war's aber auch.
GER - GB 6:3, 4:1
Hmmm. Zwei für seine Verhältnisse einfache Fehler bringen Sascha in ein 0:30-Loch. Bei 15:30 hat Arthur Pech mit einer Vorhand, die knapp an der Seitenlinie vorbei streicht. Das war's dann aber auch mit dem Gedanken an ein Break gegen Zverev.
GER - GB 6:3, 3:1
Arthur mit dem sehr feinen Rückhand-Smash zum 15:0. Die Vorhand ins Netz danach ist weniger fein. Dafür kann sich der Stopp zum 30:15 sehen lassen. Zauberpfote kann Sascha aber auch: und holt sich mit dem Rückhand-Stopp-Volley eine Breakchance. Fery schiebt eine Rückhand ins Aus. Zverev endgültig auf Siegkurs.
GER - GB 6:3, 2:1
Sascha schwankt ein bisschen zwischen Assen und Doppelfehlern. Mit Schlagseite Ass.
GER - GB 6:3, 1:1
Leben und leben lassen, mag sich Sascha gedacht haben. Und spendiert Arthur ein paar billige Fehler.
GER - GB 6:3, 1:0
Das Ass zum 40:15 hat die Linie um das allerletzte Haar am Ball, dann leistet sich Sascha einen folgenlosen Doppler, weil eben gleich wieder ein Ass einschlägt.
Fazit I
Gerade mal so hat es die Spieluhr auf eine halbe Stunde geschafft. Hier verläuft alles wie erwartet. Ebenfalls antizipierbar: dass jetzt mal The Beatles zu Wort kommen. Und zwar mit „Day Tripper“.
GER - GB 6:3
Sascha hämmert die Vorhand cross zum Satzball ins Feld. Und schließt dann mit der Rückhand ab.
GER - GB 5:3
Hand hoch, wer die Phantasie hat, dass Sascha hier ein Break kassieren könnte. Was? Genau. Wir sehen keine Hände.
Der DJ gibt …
… alles. Und spielt „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spyder Murphy Gang.
GER - GB 4:3
Arthur mit dem frechen Stopp beim ersten Punkt, Sascha passiert ihn humorlos. Aber Fery bleibt dran.
GER - GB 4:2
Sascha hat es eilig, geht schon vor Ablauf der Pause wieder an die Grundlinie. Ein kleiner Fehler und vier sichere Punkte bestätigen das Break.
GER - GB 3:2
Ok. Der Rückhand-Passierball von Sascha zum 0:30 ist eine Ansage. Der Vorhandfehler von Arthur bringt die ersten Breakbälle. Und der zweite sitzt.
GER - GB 2:2
Sascha means business.
Erstaunlich…
… übrigens, wie gut besucht die Halle an einem Donnerstagvormittag ist.
GER - GB 1:2
Sehr feiner Vorhandschuss von Arthur zum 15:0. Sascha kontert mit exakt demselben Winner - nur mit der Rückhand. Insgesamt aber ein guter Start für Fery.
GER - GB 1:1
Ein Doppler zum Auftakt. Fery versucht beim Return, die Bälle einfach zurück zu chippen. Aber da fehlt die Länge. Souveräner Ausgleich.
GER - GB 0:1
Bei 30:15 wird Sascha erstmals aktiv, gewinnt den Punkt am Netz. Arthur indes lässt sich nicht irritieren. Und legt im Vergleich zum Treffen in Wien einen Traumstart hin.
Sascha hat …
… sich für Rückschlag entschieden. In der Regel heißt das: Er startet mit einem Break. Auf geht’s!
12 Uhr mittags…
… ist ja nicht Saschas präferierte Zeit. Aber immer noch deutlich besser als um 10, wo Struffi und Cam Norrie ran mussten.
Die Jungs sind …
… schon da. Flankiert von den Teamchefs Leon Smith und Michael Kohlmann.
Die letzte …
… Begegnung der beiden in Wien war jedenfalls eine klare Angelegenheit für Sascha. Und eine kurze. Die Niederlage von Struffi heißt aber auch: Kevin Krawietz und Tim Pütz sollten sich schon mal warm spielen.
Zweites Einzel …
Und da ist jetzt schon ein bisschen Zunder drin. Nicht, dass wir an Sascha zweifeln würden …
Zverev und Fery haben sich in dieser Spielzeit zwei Mal getroffen. Und wieder im Halbfinale von Wimbledon noch im Viertelfinale von Wien ließ der Weltranglisten-Erste aus Deutschland auch nur irgendetwas anbrennen.
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Zverev könnte in Bologna seine herausragende Saison ja noch mit dem Titel im Davis Cup krönen. Es wäre der erste für Deutschland nach 33-jähriger Pause.
Zverev vs. Fery - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev und Arthur Fery gibt es ab ca. 11:30 Uhr live im Livestream bei Tennis.de und Joyn.