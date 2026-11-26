Gleich wieder zwei Rückhandfehler von Sascha zum neuerlichen 0:30. Und ein kolossaler Rahmentreffer (der Ball ist immer noch unterwegs) bringt Fery tatsächlich drei Breakbälle. Ass. Ass. Rückhandvolley. Einstand. So schaut's aus. Arthur hat die Chance auf einen vierten Breakball, der Kampfgeist des Briten wird aber nicht belohnt. Zu bilanzieren ist aber in jedem Fall das engste Aufschlagspiel von Alexander Zverev am heutigen Donnerstag.