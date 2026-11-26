Davis Cup: Deutschland nach Struff-Niederlage unter Druck

Deutschland liegt im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Großbritannien zurück. Jan-Lennard Struff verlor das Eröffnungseinzel gegen Cameron Norrie in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 12:15 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff unterlag Cameron Norrie in drei Sätzen

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Deutschland steht im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Großbritannien mit dem Rücken zur Wand. Jan-Lennard Struff verlor sein Match gegen Cameron Norrie am Donnerstagvormittag mit 3:6, 6:3 und 2:6. Damit darf sich die Auswahl von Michael Kohlmann keine Niederlage mehr erlauben.

Norrie gelang in der trotz des zeitigen Spielbeginns um 10 Uhr gut besuchten BolognaFiere Arena mit dem Break zum 3:1 ein Traumstart. Der 31-Jährige hielt sich anschließend bei eigenem Aufschlag schadlos und gewann den ersten Satz nach nur 23 Minuten per Smash-Winner.

Beinahe wäre Norrie auch im zweiten Satz ein frühes Break gelungen, der Weltranglisten-52. ließ im dritten Game allerdings zwei Möglichkeiten leichtfertig liegen. Das sollte sich rächen, gelang Struff im achten Spiel doch das Break zum 5:3. Anschließend servierte der 36-Jährige einigermaßen problemlos zum Satzgewinn aus.

Zverev muss gegen Fery gewinnen

Zu Beginn des dritten Durchgangs war Struff der bessere Spieler, im fünften Game vergab er jedoch vier Breakchancen. Dadurch wanderte das Momentum wieder zu Norrie, der Struff im darauffolgenden Game den Aufschlag zum 4:2 abnahm. Dem Briten gelang sogar noch ein weiteres Break, nach 1:32 Stunden Spielzeit verwandelte er per Rückhandwinner seinen ersten Matchball zum 6:3, 3:6 und 6:2-Erfolg.

Angesichts der Führung Großbritanniens steht Alexander Zverev im Spitzenzeinzel unter Zugzwang. Der Weltranglistenerste ist in seinem Match gegen Arthur Fery klarer Favorit. Für das möglicherweise entscheidende Doppel wurden vorerst Kevin Krawietz/Tim Pütz und Henry Patten/Neal Skupski nominiert.