Davis Cup: Alexander Zverev gleicht für Deutschland standesgemäß aus

Alexander Zverev hat sein Einzel gegen Arthur Fery erwartungsgemäß in zwei Sätzen gewonnen. Damit fällt die Entscheidung gegen Großbritannien im Doppel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 14:24 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev gewann souverän

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Alexander Zverev hat für Deutschland im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Großbritannien ausgeglichen. Der Weltranglistenerste besiegte Arthur Fery im zweiten Einzel mit 6:3 und 6:2 und erzwang damit ein Entscheidungsdoppel.

Zverev, der nach Jan-Lennard Struffs Niederlage gegen Cameron Norrie zum Siegen verdammt war, nahm Fery erstmals zum 3:2 den Aufschlag ab. Nach nur 29 Minuten sicherte sich der zweifache Grand-Slam-Champion dank eines weiteren Breaks den ersten Durchgang mit 6:3.

Weltklasse-Doppel auf beiden Seiten

An den Kräfteverhältnissen in der BolognaFiere Arena änderte sich auch im zweiten Abschnitt nichts. Zverev hatte das Match trotz einiger Unkonzentriertheiten stets im Griff und ließ in der gesamten Partie kein Break zu. Nach nur 69 Minuten verwandelte der 29-Jährige seinen zweiten Matchball zum 6:3 und 6:2-Erfolg.

"Das Team hat mich heute gebraucht und ich bin froh, dass ich liefern konnte", sagte Zverev. "Aber wir sind natürlich noch nicht durch. Das Doppel wird sehr schwierig."

Im entscheidenden Doppel treffen Kevin Krawietz/Tim Pütz auf Henry Patten/Neal Skupski aufeinander. Alle vier Spieler zählen im Paarlauf zur absoluten Weltklasse.