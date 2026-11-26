Davis Cup: Deutschlands Traum platzt bereits im Viertelfinale

Deutschlands Traum vom Davis-Cup-Triumph ist geplatzt. Kevin Krawietz/Tim Pütz verloren das entscheidende Doppel gegen die Briten Henry Patten/Neal Skupski in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 16:14 Uhr

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© Getty Images Kevin Krawietz und Tim Pütz verloren das entscheidende Doppel

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Die Jagd nach dem ersten Davis-Cup-Titel seit 33 Jahren ist für Deutschland schon wieder vorbei: Die Auswahl von Michael Kohlmann musste sich Großbritannien am Donnerstag mit 1:2 geschlagen geben. Den entscheidenden Punkt für die Briten steuerten Henry Patten/Neal Skupski im Doppel bei.

Nach Jan-Lennard Struffs Auftaktniederlage gegen Cameron Norrie hatte der Weltranglistenerste Alexander Zverev durch einen Zweisatzerfolg über Arthur Fery erwartungsgemäß zum 1:1 ausgeglichen. Im Doppel hatten Kevin Krawietz/Tim Pütz gegen Henry Patten/Neal Skupski allerdings mit 2:6 und 6:7 (6) das Nachsehen.

Briten behalten im Tiebreak die Nerven

Patten/Skupski, die in der Doppel-Weltrangliste auf den Positionen eins bzw. drei liegen und ab der kommenden Saison gemeinsam auf der ATP-Tour spielen werden, glückte das erste Break zum 2:0. Die Briten sahen sich bei eigenem Aufschlag danach immer wieder mit brenzligen Situationen konfrontiert, sicherten sich dank eines weiteren Breaks zum 6:2 den Satz unter dem Strich aber souverän.

Vor allem Patten, der zuletzt mit seiner Trennung von Harri Heliövaara für Aufsehen gesorgt hatte, lief in der BolognaFiere Arena zur Höchstform auf. Nicht zuletzt aufgrund der Returnstärke des Weltranglistenersten waren die Briten im zweiten Satz näher am Break dran, gelingen sollte dieses aber nicht. Im Tiebreak gingen Krawietz/Pütz zunächst mit 3:1 in Führung, das bessere Ende hatten - dank des immer stärker werdenden Skupski - jedoch die Briten für sich. Nach 1:40 Stunden Spielzeit verwandelten Patten/Skupski ihren zweiten Matchball zum 6:2 und 7:6 (6)-Erfolg.

Die Krönung der gemeinsamen Zeit als Doppelpaar blieb für Krawietz/Pütz damit aus. Angesichts des bevorstehenden Karriereendes von Pütz werden die beiden in der kommenden Saison nicht mehr zusammenspielen. Großbritannien trifft im Halbfinale am Samstag indes auf Spanien oder Österreich.