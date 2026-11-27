Davis Cup: Der Masterplan des David Ferrer ging voll auf

Ohne Carlos Alcaraz ist Spanien ins Halbfinale der Davis-Cup-Finalrunde eingezogen. Das erhöht die Chancen auf den siebten Titelgewinn.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.11.2026, 13:09 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz wurde gegen Österreich geschont

von Nikolaus Fink aus Bologna

Gefühlt haben nicht einmal die italienischen Medienhäuser eine derart große Abordnung an Journalisten nach Bologna geschickt wie die spanischen. Der Hype um das Davis-Cup-Team ist schier grenzenlos, vor allem Superstar Carlos Alcaraz wird im Messezentrum auf Schritt und Tritt verfolgt. Nicht auszudenken also, wie groß die Kritik an Kapitän David Ferrer angesichts seines nicht ganz risikolosen Plans bei einer Niederlage gegen Österreich gewesen wäre.

Letztlich ging Ferrers Kalkül, gegen die Österreicher mit Daniel Merida sowie Rafael Jodar anzutreten und Alcaraz damit zwei zusätzliche spielfreie Tage zu ermöglichen, voll auf. “Natürlich wollten wir angesichts der körperlichen Probleme, mit denen Carlos zu kämpfen hatte, kein Risiko eingehen”, erklärte Ferrer bei “Movistar Plus” den Verzicht auf seinen Superstar.

Auf Merida und Jodar sei er indes “sehr stolz”. “Es war ein großer Druck für die jungen Spieler. Es ist erste Mal, dass sie eine Davis-Cup-Finalrunde bestreiten”, erläuterte Ferrer bei der Pressekonferenz. “Es waren keine einfachen Matches, keines von beiden. Ich freue mich sehr für sie, denn sie haben ihre Emotionen sehr gut im Griff gehabt.”

Alcaraz für Samstag bereit

Alcaraz war beim Medientermin des spanischen Teams indes nicht anwesend. Stattdessen schlug der siebenfache Grand-Slam-Champion spätabends noch auf einem der Trainingsplätze ein paar Bälle. Am Freitag probierte sich der Weltranglistendritte dann erstmals auf dem Centre Court in Messehalle 35.

Nahezu alles deutet darauf hin, dass Alcaraz im Halbfinale im Einzel auf dem Platz stehen wird. “Wir brauchen Carlos. Er ist die Nummer eins in unserem Team. Er wird für Samstag einsatzbereit sein”, kündigte Ferrer an. Im Kampf ums Endspiel bekommen es die Spanier mit Großbritannien zu tun.