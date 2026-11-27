Davis Cup: Muss Matteo Berrettini wieder die Kohlen aus dem Feuer holen?

Gegen Südkorea mussten die Italiener bei der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna 2026 bis zum Ende zittern. Auch heute gegen die Tschechische Republik könnte wieder alles auf ein entscheidendes Doppel hinauslaufen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 15:03 Uhr

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© Getty Images Andrea Vavassori und Matteo Berrettini am Mittwochabend in Bologna

Am Mittwochnachmittag, kurz vor 16 Uhr, schlugen Matteo Berrettini und Andrea Vavassori auf dem Center Court im BolognaFiere noch ein paar Bälle, wohl in der Annahme, dass sie an diesem Tag eher in der Rolle der Cheerleader würden überzeugen müssen. Vor allem Berrettini hat darin ja schon eine Meisterschaft entwickelt, zuletzt bei den ATP Finals in Turin stand Matteo wie eine Eins hinter seinem Landsmann Flavio Cobolli.

Eben der sorgte mit seiner überraschenden Niederlage gegen Soon-Woo Kwon für mehr Spannung, als es den italienischen Fans wohl recht war. Berrettini und Vavassorie trugen dann wenig zur Entspannung bei, vor allem auch, weil sie im zweiten Satz einen Break-Vorsprung gleich wieder aus der Hand gaben. Aber Ende gut, alles gut. Zumindest im Viertelfinale gegen die Südkoreaner.

Heute wartet mit der Tschechischen Republik ein ganz anderes Kaliber. Deren Kapitän, Tomas Berdych, hat das Treffen der Gastgeber mit den Außenseitern am Mittwoch übrigens nicht zur Gänze live erfolgt. Berdych gesellte sich am Mittwochabend zu ein paar tschechischen Funktionären in einen hiesigen, sehr gut beleumundeten Restaurantkeller.

Berrettini im vergangenen Jahr mit größerer Rolle

Die Tschechen haben in Bologna ja den Auftakt gemacht, Berdych hat gegen Kanada mit Tomas Machac eine nicht ganz erwartete Nummer zwei ins Rennen geschickt. Aber möglicherweise ist Jakub Mensik nach seinem Unfall in Wien noch nicht ganz fit. Machac hatte mit Liam Draxl seine Probleme, danach gewann aber Jiri Lehecka gegen Félix Auger-Aliassime in zwei Sätzen.

Das etatmäßige Doppel der Tschechischen Republik, David Rikl und Adam Pavlasek, musste sich im Viertelfinale noch nicht beweisen. Das könnte heute gegen die Italiener anders werden. Denn ebenso wie Lehecka ein Sieg gegen Cobolli zuzutrauen ist, so haben entweder Machac oder Mensik gute bzw. sehr gute Chancen gegen Lorenzo Musetti.

Und im Zweifel muss dann halt wieder Matteo Berrettini die Kohlen aus dem Feuer holen. Und das anstelle des in Bologna fehlenden Simone Bolelli, dem Stammpartner von Andrea Vavassori. Im vergangenen Jahr war Berrettini noch als Einzelspieler fast unverzichtbar, jetzt muss er sich mit einer kleineren Rolle zufrieden geben. Von etwaigen Spannungen mit Lorenzo Musetti war indes am Mittwoch wenig zu sehen. Die beiden Landsleute standen beim Abspielen der Hymne Schulter an Schulter. Wenn es da wirklich unüberbrückbare Differenzen gäbe, dann hätte es auch andere Optionen gegeben.