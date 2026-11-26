Davis Cup: Alexander Zverev und Co. verlassen Bologna "mega enttäuscht"

Der Weltranglistenerste Alexander Zverev gewinnt sein Einzel, doch gegen Großbritannien reicht es trotzdem nicht zum Sieg.

von SID

zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 20:03 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev drückte vergeblich die Daumen

Alexander Zverev fieberte mit besorgter Miene von der Bank aus mit, feuerte seine Teamkollegen immer wieder lautstark an - doch es half nicht: Der Traum vom ersten deutschen Sieg im Davis Cup seit 33 Jahren ist überraschend früh geplatzt. Gegen Großbritannien verlor die DTB-Auswahl trotz eines Einzel-Erfolgs von Topstar Zverev ihr Viertelfinale mit 1:2.

"Wir sind natürlich sehr enttäuscht. Wir wussten, dass es zwei 50:50-Matches geben würde, und wir haben leider beide verloren", sagte Teamchef Michael Kohlmann. Kevin Krawietz und Tim Pütz mussten sich zuvor im entscheidenden Doppel in Bologna den stark aufspielenden Henry Patten und Neal Skupski mit 2:6, 6:7 (6) geschlagen geben.

Zverev, der nach dem Aus kurz das Gesicht in den Händen vergraben hatte, überließ im Anschluss den Kollegen die Analyse. "Wir kommen hier her und wollen den Titel holen und jetzt sitzen wir da und sind natürlich mega enttäuscht", sagte Krawietz verbittert. Zuvor hatte zunächst Jan-Lennard Struff sein wichtiges Einzel gegen den einstigen Top-10-Spieler Cameron Norrie 3:6, 6:3, 2:6 verloren. Anschließend brachte Zverev mit einem ungefährdeten 6:3, 6:2 gegen den Wimbledon-Halbfinalisten Arthur Fery die Hoffnung zurück. Doch sie währte nicht lange.

Patten/Skupski spielen ihre Klasse aus

Für die Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von fast 35 Jahren ist es die nächste bittere Enttäuschung nach den beiden Halbfinalpleiten in den vergangenen zwei Jahren. "Ich habe uns dieses Jahr nicht als größeren Favoriten gesehen", sagte Kohlmann. Und doch hatte sich das Team nicht zuletzt wegen der Teilnahme des Weltranglistenersten aus Hamburg diesmal gute Chancen ausgerechnet.

Auch Krawietz und Pütz waren eigentlich selbstbewusst nach Bologna gereist. Bei den ATP Finals hatten die beiden Doppelexperten starke Leistungen gezeigt und waren nur knapp im Halbfinale ausgeschieden. Doch Patten, der Weltranglistenerste im Doppel, sowie Skupski spielten im Entscheidungsmatch ihre Klasse aus.

Pütz, der im kommenden Jahr seine Karriere beendet, kam bei seinem wohl letzten Davis-Cup-Auftritt nicht an seine Topform heran - und auch Krawietz ließ zu viele Chancen ungenutzt. Nach 1:41 Stunden war das Aus in der gut besuchten Arena von Bologna schließlich besiegelt. Für Zverev endet eine starke Saison mit zwei Grand-Slam-Siegen somit einer Enttäuschung.

Zuvor hatte Zverev nach nur 71 Minuten seinen dritten Erfolg über Fery in diesem Jahr gefeiert. "Das Team hat mich heute gebraucht und ich bin froh, dass ich liefern konnte", sagte Zverev vor der Doppel-Partie noch hoffnungsfroh.

Zverev verpasst Krönung

Er ließ gegen Fery von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Auch sein zuletzt schmerzendes Sprunggelenk schien den 29-Jährigen nicht zu hemmen. Nach seiner Niederlage im Endspiel der ATP Finals war Zverev anzumerken, dass er seine Traumsaison mit zwei Major-Titeln nun unbedingt mit dem Davis-Cup-Triumph krönen wollte.

Struff hingegen hatte sich gegen Norrie zuvor schwergetan, auch weil sein Gegner wenig anbot. Der einstige Weltranglistenachte, der zuletzt deutlich abgesackt war, spielte auf wie zu besten Zeiten. Die mit Trommeln und Tröten ausgestatteten britischen Fans wähnten sich zeitweise gar im "Norrie-Wonderland". Nachdem sich Struff in die Partie zurückgekämpft hatte, bewies Norrie im Entscheidungssatz den längeren Atem.

Das deutsche Team wollte in Bologna unbedingt den ersten Titel im prestigeträchtigen Nationenwettbewerb seit 1993 einfahren. Doch statt des DTB-Teams kämpft nun Großbritannien gegen Topfavorit Spanien um Carlos Alcaraz oder Österreich um den Finaleinzug. "Ich glaube", ärgerte sich Kohlmann, "die Partie Alcaraz gegen Zverev hätten wir alle gerne gesehen".