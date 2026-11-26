Davis Cup: Jodar schlägt Rodionov und bringt Spanien ins Halbfinale

Österreich ist im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Spanien ausgeschieden. Jurij Rodionov verlor das Spitzeneinzel gegen Rafael Jodar in drei Sätzen. Damit entschieden die Iberer den Länderkampf mit 2:0 für sich.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 20:49 Uhr

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© Getty Images Jurij Rodionov verlor gegen Rafael Jodar in drei Sätzen

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Österreich hat das Wunder im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Spanien verpasst. Nach der Zweisatzniederlage von Joel Schwärzler gegen Daniel durfte Jurij Rodionov gegen Rafael Jodar im Spitzeneinzel nur kurz von der Sensation träumen. Der 27-Jährige verlor gegen die Nummer zehn der Welt letztlich klar mit 6:2, 0:6 und 1:6.

Nach einem etwas durchwachsenen Beginn schüttelte Rodionov mit dem Break zum 2:1 endgültig die anfängliche Nervosität ab. Der Weltranglisten-119. spielte sich danach phasenweise in einen Rausch, nahm Jodar zum 5:2 erneut den Aufschlag ab und verwertete nach nur 32 Minuten seinen ersten Satzball.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts antwortete Jodar im Stile eines Weltklassespielers. Der 20-Jährige breakte Rodionov zum 2:0 und legte – nicht ohne Mithilfe seines Kontrahenten – zwei weitere Breaks nach. Nach insgesamt nur einer Stunde waren der Bagel und damit einhergehend der Satzausgleich perfekt.

Jodar bleibt erbarmunsglos

Rodionov vergab im ersten Game des dritten Satzes einen Breakball, stoppte kurze Zeit später mit dem Spielgewinn zum 1:1 aber immerhin den Lauf Jodars. Lange konnte sich der Außenseiter nicht darüber freuen, gelang dem Spanier im vierten Spiel dann doch das Break. Jodar ließ auch danach nicht locker und gewährte Rodionov keinen Spielgewinn mehr. Nach 1:31 Stunden Spielzeit verwertete der Iberer seinen zweiten Matchball zum 2:6, 6:0 und 6:1-Erfolg.

Österreich muss sich damit wie im Vorjahr nach dem Viertelfinale aus Bologna verabschieden. Spanien trifft im Halbfinale am Samstag indes auf Großbritannien, das sich im ersten Länderkampf am Donnerstag gegen Deutschland behauptet hatte. In diesem könnte dann auch erstmals der gegen Österreich geschonte Superstar Carlos Alcaraz zum Einsatz kommen.