Davis Cup: Jodar als Inspiration? Wie sich Schwärzler täuschte

Österreich hat sich am Donnerstag nach einer 0:2-Niederlage gegen Spanien aus Bologna verabschiedet. Vor Ort durfte sich Joel Schwärzler ein Bild über die herausragende Entwicklung eines ehemaligen Jugend-Kontrahenten machen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.11.2026, 09:34 Uhr

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© Getty Images Joel Schwärzler verlor gegen Daniel Merida in zwei Sätzen

von Nikolaus Fink aus Bologna

Allzu niedergeschlagen präsentierte sich das österreichische Davis-Cup-Team am Donnerstagabend trotz der 0:2-Niederlage gegen Spanien nicht. “Wenn wir den heutigen Tag einmal außer Acht lassen, war die ganze Woche in Bologna gut”, eröffnete Kapitän Jürgen Melzer die Pressekonferenz mit einem launigen Kommentar. Man könne trotz der aktuellen Enttäuschung “glücklich” sein, erneut bei der Finalrunde dabei gewesen zu sein.

Als einziges Land neben Südkorea hatte Österreich keinen Top-100-Spieler in seinen Reihen. Am ehesten ist der Sprung in die Zweistelligkeit in naher Zukunft wohl Joel Schwärzler zuzutrauen, der gegen Daniel Merida zu Beginn eine echte Talentprobe ablieferte. “Mein Ziel ist nun, dass ich dieses hohe Niveau so lange wie möglich halten kann”, sagte der French-Open-Doppel-Juniorenchampion von 2024.

Im Einzel gewann Schwärzler damals gegen Rafael Jodar, der mittlerweile in den Top Ten steht. “Hätte man vor zwei Jahren gesagt, dass einer von uns zwei in der Zukunft in dieser Position ist, hätte ich geglaubt, dass das ich bin”, meinte Schwärzler. Jodar habe sich “unglaublich verbessert” und könne im Tennissport noch “extrem viel” erreichen. “Ich traue ihm zu, dass er Sinner und Alcaraz sehr viele Probleme bereiten kann.”

Auslosung am Sonntag

Zwischenzeitlich hatte es am Donnerstag so ausgehen, als müsse Alcaraz gegen Österreich im Doppel doch noch ran. Jurij Rodionovs Traum von der Sensation gegen Jodar währte aber nur kurz. “Ein super Satz ist eben zu wenig”, erklärte der 27-Jährige. “Man hat dann die Unterschiede gespürt, warum Jodar dort steht, wo er steht. Und warum ich da stehe, wo ich bin.”

Dementsprechend fiel auch Melzers Fazit aus: “Was wir daraus lernen können, ist, dass wir besser werden müssen, dass wir konstanter spielen müssen und dass wir in vielen Bereichen unserer Spiele Fortschritte machen müssen. Wenn wir das schaffen, sind wir vielleicht nächstes Jahr wieder dabei.” Die Auslosung der ersten Qualifikationsrunde findet am Sonntag statt, Österreich ist gesetzt.