Davis Cup: Jiri Lehecka erzwingt Entscheidungsdoppel mit Dreisatzerfolg über Flavio Cobolli

Im Davis-Cup-Halbfinale zwischen Italien und Tschechien steht es nach den Einzeln 1:1. Jiri Lehecka gelang mit einem Dreisatzerfolg über Flavio Cobolli der Ausgleich.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.11.2026, 20:28 Uhr

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© Getty Images Jiri Lehecka schlug Flavio Cobolli in drei Sätzen

Das erste Davis-Cup-Halbfinale zwischen Italien und Tschechien wird im Doppel entschieden. Nach Lorenzo Musettis Zweisatzerfolg über Jakub Mensik glich Jiri Lehecka für die Auswahl von Tomas Berdych aus. Der Weltranglisten-24. gewann das Spitzensingle gegen Flavio Cobolli mit 6:2, 1:6 und 6:3.

Lehecka legte in der BolognaFiere Arena brillant los und dominierte Cobolli im ersten Satz nach Belieben. Im zweiten Durchgang schlug der Lokalmatador, der sein Einzel schon im Viertelfinale gegen Südkorea verloren hatte, zurück. Unter großem Jubel der heimischen Fans stellte Cobolli problemlos den Satzausgleich her.

Endet Italiens Regentschaft?

Im dritten Abschnitt gelang Lehecka das erste Break zum 3:1. Dieses gab der 25-Jährige anschließend nicht mehr her, nach 1:40 Stunden verwandelte er per Servicewinner seinen ersten Matchball.

Damit fällt die Entscheidung im Kampf ums Finale im Doppel. Für dreifachen Titelverteidiger Italien spielen Musetti/Andrea Vavassori, für die Tschechen Lehecka/Tomac Machac.