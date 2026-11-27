Davis Cup: Nach Zverevs verpasster Krönung - DTB-Team vor dem Umbruch?

Für Alexander Zverev endet seine Traumsaison mit einer Enttäuschung im Davis Cup. Das deutsche Team muss sich zunehmend mit einem Umbruch beschäftigen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.11.2026, 13:07 Uhr

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev drückte vergeblich die Daumen

Nach dem bitteren Ende einer sagenhaften Saison wollte Alexander Zverev den Tennistrubel nur noch hinter sich lassen. Endlich Ruhe nach elf Monaten voller Entbehrungen und Erfolge, ab in den wohlverdienten Urlaub auf den Malediven. Und so überließ der Topstar die Analyse des Ausscheidens im Davis Cup seinen Kollegen im deutschen Team, das wohl bald vor einem Umbruch steht.

"Uns bedeutet der Davis Cup sehr, sehr viel. Die Enttäuschung überwiegt, aber wir probieren es nochmal", sagte Doppel-Experte Kevin Krawietz zwar tapfer, doch vieles spricht dafür, dass die deutschen Siegchancen in den kommenden Jahren nicht besser werden. Das unnötige wie unerwartete 1:2 im Viertelfinale gegen Großbritannien, das auch Zverev mit seinem Einzelerfolg nicht verhindern konnte, war jedenfalls der letzte Endrunden-Auftritt in der aktuellen Besetzung. Krawietz' langjähriger Partner Tim Pütz (39) beendet im Frühjahr 2027 seine erfolgreiche Karriere.

Und auch Zverevs restliche Teamkollegen nähern sich dem Ende ihrer Profi-Laufbahn. Der langjährige Leader Jan-Lennard Struff? Wird kommendes Jahr 37. Der solide Yannick Hanfmann? Ist seit Kurzem 35. Krawietz hat mit 34 Jahren als Doppelspieler sicher noch gute Jahre vor sich. Dennoch dürften sich die Verantwortlichen beim Deutschen Tennisbund (DTB) eher früh als spät mit einem baldigen Neuanfang auseinandersetzen.

Viele interessante Personalien

Noch, betonte Teamchef Michael Kohlmann in Bologna, sei es so unmittelbar nach dem Aus - das Struffs Niederlage gegen Cameron Norrie eingeleitet und die Doppelniederlage von Krawietz/Pütz besiegelt hatte - "ein bisschen früh" für solche Überlegungen. Dennoch gäbe es schon für 2027 "definitiv Optionen, auch Jüngere dazuzunehmen."

An interessanten Personalien mangelt es im DTB nicht. Spieler wie Tom Gentzsch (23), Justin Engel (19), Diego Dedura (18) oder Max Schönhaus (19) müssen den Schritt in die Top 100 der Weltrangliste aber erst noch gehen. Naheliegendste Option ist zunächst Daniel Altmaier, der zuletzt aber in seiner sportlichen Entwicklung auf der Stelle trat. Und zudem ist offen, ob Zverev - womöglich dann sogar als Doppelspieler - auch im kommenden Jahr wieder zur Verfügung steht.

Für den deutschen Ausnahmespieler heißt es nun zunächst einmal, die Beine hochzulegen. Auch wenn ihm die erhoffte Revanche gegen Carlos Alcaraz nach dem verlorenen Endspiel bei den ATP Finals verwehrt blieb, blickt Zverev auf eine außergewöhnliche Saison zurück. Die ersten beiden Grand-Slam-Titel, der Sprung auf Platz eins der Weltrangliste: 2026 kam für den lange Ungekrönten einer Erlösung gleich.

Zverev hat 2027 etwas zu beweisen

"Ich finde, dass ich die Nummer eins der Welt bin", betonte Zverev in Bologna und richtete sich damit abermals gegen vereinzelte Stimmen in der Szene, die den Deutschen für einen unwürdigen Branchenprimus halten. "Diese Diskussionen führen Leute, die im Tennis nie waren", maulte der Hamburger und wies auf vier Finalteilnahmen bei den fünf wichtigsten Turnieren hin.

Sein Unmut über die unberechtigten Zweifel ist nachvollziehbar, ein paar kleine Schönheitsfehler bleiben beim "Jahresrückblick" dennoch: kein Titel bei den ATP-Turnieren, eine 7:10-Bilanz gegen Top-Ten-Spieler und - besonders bitter - kein Sieg in sieben Duellen mit den beiden großen Rivalen Jannik Sinner und Alcaraz.

Zverev hat also auch 2027 noch etwas zu beweisen, der fleißige Arbeiter wird schon bald alles daran setzen, das auch zu tun. Und vielleicht ja auch einen weiteren Angriff auf den Davis Cup planen - mit dem ein oder anderen neuen Teamkollegen.