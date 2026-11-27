Davis Cup: Lorenzo Musetti bringt Italien gegen Tschechien in Führung

Italien liegt im Davis-Cup-Halbfinale dank eines Zweisatzerfolgs von Lorenzo Musetti gegen Jakub Mensik in Führung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.11.2026, 17:48 Uhr

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© Getty Images Lorenzo Musetti gewann gegen Jakub Mensik

Lorenzo Musetti hat das italienische Davis-Cup-Team im Halbfinale gegen Tschechien mit 1:0 in Führung gebracht. Der 24-Jährige gewann sein Einzel gegen Jakub Mensik sehr zur Freude der italienischen Fans in Bologna mit 6:3 und 6:4.

Musetti gelang gegen Mensik, der diesmal den Vorzug gegenüber Tomas Machac bekam, im Eröffnungssatz das erste Break zum 5:3. Anschließend servierte der Weltranglisten-27. locker aus. Im zweiten Durchgang reichte dem Italiener ein Break zum 4:3.

Durch Musettis 6:3 und 6:4-Erfolg ist Italien nur mehr einen Sieg vom neuerlichen Finaleinzug beim Davis Cup entfernt. Flavio Cobolli kann für den dreifachen Titelverteidiger im Spitzenzeinzel gegen Jiri Lehecka bereits alles klarmachen.