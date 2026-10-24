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Erste Bank Open 2026: Erwartet wird wieder die beste Stimmung im Tennis-Herbst

Heute geht es bei den Erste Bank Open 2026 mit den Qualifikations-Matches los. Das ATP-Tour-500-Turnier in der Wiener Stadthalle hat auch in der aktuellen Ausgabe wieder das Potenzial, zum Highlight der Herbst-Events im Tenniszirkus zu werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 20:23 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev beim Training in der Wiener Stadthalle am Freitag

Der Arbeitsbereich bei den Erste Bank Open in Wien ist auch 2026 äußerst großzügig angelegt, gegen Mitte der Woche könnte es aber dennoch ein bisschen enger werden. Denn sollte Alexander Zverev zwei Matches in der Stadthalle gewinnen, dann würde er zunächst im Live-Ranking und ein paar Tage später auch Schwarz auf Weiß die Spitze der ATP-Weltrangliste erklimmen. Und das wiederum könnte dem Vernehmen nach zur kurzfristigen Anreise mehrerer Medienvertreter aus Deutschland führen.

Und wer kann es den Kollegen und Kolleginnen verdenken? Wie jedes Jahr wird in der Wiener Stadthalle eine Stimmung herrschen wie bei keinem anderen Event im Herbst. Ja, you heard it here first: Da kann nicht einmal Turin mit einem fitten Jannik Sinner mithalten.

Alcaraz beim Training in der Marx Halle? Aber ja!

Bei der aktuellen Ausgabe hilft natürlich auch, dass Carlos Alcaraz kurzfristig Lust auf Wien bekommen hat. Der Spanier ist, da kann es ebenfalls keine Zweifel geben, der aktuell populärste Spieler weltweit. Mit großem Abstand. Der Dienstag, an dem Alcaraz sein erstes Match in Wien bestreiten wird, war nach der Bekanntgabe der Zusage von „Carlitos“ in wenigen Minuten bis zum letzten Platz ausverkauft.

Ein Finale zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz wäre insofern prächtig, als dass sich die beiden seit dem legendären Halbfinale bei den Australian Open Anfang der Saison nicht mehr gesehen haben. Zverev ist in Wien schon angekommen, hat in der Stadthalle bereits trainiert. Carlos Alcaraz wird im Grunde minütlich erwartet, für ihn könnte es allerdings mit Trainingsmöglichkeiten auf dem Center Court knapp werden.

Denn in der Stadthalle wird ab dem heutigen Samstag ja auch die Qualifikation gespielt. Was andererseits für all jene Tennisfans eine Chance ist, die sich in den kommenden Tagen in der Marx Halle eingebucht haben. Denn dort gibt es neben den Doppel-Matches auch Trainingseinheiten der Single-Stars zu beobachten. Garantien für eine Begegnung mit Carlos Alcaraz gibt es nicht - aber welcher Tennisfan würde nicht wenigstens sein Glück versuchen wollen? Am Samstagnachmittag ist jedenfalls eine Übungseinheit des siebenmaligen Grand-Slam-Champions in der Marx Halle avisiert. Wie auch eine von Alexander Zverev. Und eine von Matteo Berrettini.