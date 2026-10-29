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Erste Bank Open: Alcaraz bezwingt Basilashvili - im Viertelfinale wartet Paul

Carlos Alcaraz hat mit einem 6:1 und 7:6 (11) gegen Nikoloz Basilashvili das Viertelfinale der Erste Bank Open 2026 erreicht. Dort geht es morgen gegen Tommy Paul.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.10.2026, 18:29 Uhr

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© GEPA Pictures Carlos Alcaraz am Donnerstag in der Wiener Stadthalle

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Carlos Alcaraz ist unter die letzten acht bei den Erste Bank Open 2026 eingezogen. Das 6:1 und 7:6 (11) gegen Nikoloz Basilashvili war am Ende aber ziemlich hart erkämpft: Weil der Georgier eben auch nichts anbrennen lässt, eigentlich nur ein Tempo kennt: Vollgas. Aber mit Tempo alleine kann man Alcaraz nicht beikommen - zumal der Spanier vor allem zu Beginn richtig Spaß an der Partie zu haben schien.

Die Geschichte des ersten Satzes ist schnell erzählt: Nach dem Ausgleich zum 1:1 sah Basilashvili, am Sonntag noch Finalist in Almaty, wenig bis gar kein Licht, nach einer halben Stunde stellte sich das Publikum in der voll besetzten Wiener Stadthalle auf ein richtig hurtiges Match ein.

Alcaraz gegen Paul mit stark positiver Bilanz

Zumal auch im zweiten Satz alles nach Plan zu laufen schien, Alcaraz gelang gleich wieder ein Break. Aber Nikoloz Basilashvili wollte sich so schnell auch nicht wieder verabschieden. Und glich zum 3:3 aus. Im neunten Spiel erarbeitete sich Carlos Alcaraz erneut zwei Möglichkeiten, das Match eigentlich schon zu entscheiden. Aber Basilashvili blieb mutig, ging mit 5:4 in Führung.

Ein Tiebreak musste entscheiden. Und da erwischte der Außenseiter den besseren Start, Basilashvili führte schnell mit 4:2. Und nach 88 Spielminuten zwei Satzbälle hatte. Diese aber zunächst nicht nutzen konnte. Bei der dritten Chance zauberte Alcaraz einen Stopp ins Feld, die vierte verspielte Basilashvili mit einem nachlässigen Volley. So ging es hin und her. Mit Satz- und Matchbällen. Ehe Nikoloz Basliashvili zwei Fehler mit der Vorhand hintereinander unterliefen.

Im Viertelfinale wartet morgen Tommy Paul. der US-Amerikaner hate beim 6:1 und 6.1 gegen Luciano Darderi keine Probleme. Alcaraz und Paul ahben bislang neun Mal gegeneinander gespielt. sieben der Duelle gingen an den Spanier. Darunter auch die beiden in diesem Jahr bei den Australian Open und den US Open.

Hier das Einzel-Tableau in Wien