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Erste Bank Open: Medvedev wehrt Matchball ab, Paul souverän weiter

Daniil Medvedev hat mit größter Mühe das Viertelfinale bei den Erste Bank Open 2026 erreicht. Tommy Paul dagegen hatte leichtes Spiel.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.10.2026, 16:28 Uhr

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© GEPA Pictures Daniil Medvedev hat in Wien starke Nerven gezeigt

Da hat Daniil Medvedev aber ganz schön tief in die Trickkiste greifen müssen: Denn der Russe sah gegen Cameron Norrie gegen Ende des dritten Satzes schon wie wie der Verlierer aus. Aber Norrie konnte einen Matchball nicht nutzen. Und war im abschließenden Tiebreak ohne Chance. Am Ende hieß es 4:6, 6:3 und 7:6 (2) für Medvedev.

Der danach im On-Court-Interview freimütig erklärte, dass er nach dem ersten Satz schon ziemlich müde war. Und dass er beim Matchball einfach nicht lange nachgedacht hat. Nächster Gegner wird wieder ein Linkshänder sein, nämlich Adrian Mannarino.

Paul wartet auf Alcaraz

Keine Probleme hatte Tommy Paul beim 6:1 und 6:1 gegen Luciano Draderi. Paul wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Carlos Alcaraz und Nikoloz Basilashvili. Dieses Match steht jetzt auf dem Center Court an.

Danach hat Alexander Zverev die Chance, den Sprung auf Platz eins der ATP-Weltrangliste endgültig zu fixieren. Dazu braucht es einen Erfolg gegen Tallon Griekspoor.

Hier das Einzel-Tableau in Wien