Erste Bank Open: Carlos Alcaraz stört in Wien nur der Lärmpegel

Carlos Alcaraz fühlt sich bei den Erste Bank Open in Wien pudelwohl. Nur mit einer Sache war der spanische Superstar nach seinem Auftakterfolg nicht ganz glücklich.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2026, 18:35 Uhr

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© GEPA pictures Carlos Alcaraz fühlt sich in Wien pudelwohl

Ob in der Oper, beim Training in der Marx Halle oder in Runde eins gegen Karen Khachanov: Carlos Alcaraz ist dieser Tage in Wien mit einem Dauerlächeln unterwegs. “Es war unglaublich, es hat mir wirklich Spaß gemacht”, sagte der siebenfache Grand-Slam-Champion also nach seinem Auftakterfolg in Österreichs Bundeshauptstadt.

Alcaraz, der erstmals seit 2021 bei den Erste Bank Open am Start ist, zeigte sich von der Atmosphäre in der ausverkauften Stadthalle angetan. Lediglich an die Lautstärke der Musik während der Seitenwechsel muss sich der Spanier noch gewöhnen: “Ich würde sagen, es ist ein bisschen zu laut. Ich werde nicht lügen.” Gleichzeitig äußerte Alcaraz Verständnis: "Diese Zeit ist auch die Zeit der Fans"

“Sobald man sich einmal daran gewöhnt hat, konzentriert man sich auf seine eigenen Ideen und seine eigenen Gedanken, und es spielt keine Rolle, was draußen vor sich geht”, meinte Alcaraz. Die Bedingungen in der Stadthalle bezeichnete der Spanier als “großartig”. Manchmal sei es mit den in Wien verwendeten Bällen jedoch schwer, Power zu erzeugen.

Alcaraz sucht die Konstanz vergangener Tage

Alcaraz' Gefühl standen nach der Partie gegen Khachanov 34 Winner gegenüber. Von seinem absoluten Toplevel sieht sich der Weltranglistendritte nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung noch ein Stück entfernt, dafür fehle ihm derzeit noch etwas die Konstanz. “Ich bin auf dem richtigen Weg, mache die richtigen Schritte”, gab sich der 23-Jährige zuversichtlich.

In Wien trifft Alcaraz im Achtelfinale auf Nikoloz Basilashvili, der am Mittwoch Lokalmatador Jurij Rodionov aus dem Turnier nahm. In den zwei bisherigen Duellen mit dem Geogier gab der Iberer keinen Satz ab.

Hier das Einzel-Tableau in Wien