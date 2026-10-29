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Erste Bank Open live: Carlos Alcaraz vs. Nikoloz Basilashvili im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Nikoloz Basilashvili treffen im Achtelfinale der Erste Bank Open 2026 in Wien aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2026, 16:31 Uhr

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Live Ticker Aktualisieren Ganz lustig: Viele Fans, die den Unterrang gebucht haben, stehen jetzt noch ganz nah an der Bande, um einen noch besseren Blick auf Carlos Alcaraz zu haben. Und wer kann es ihnen verdenken? Es hat eine kleine ... ... nein: eine sehr große Ehrung für den Turnierdirektor der Erste Bank Open, Herwig Straka, gegeben. Aber jetzt sind Carlitos und Nikoloz Basilashvili schon an ihren Bänken. Ein paar Minuten ... ... wird es nun dauern. Aber wir sind da. Und bleiben auch hier. Soooo ... ... Daniil Medvedev und Cameron Norrie haben ihr Nenngeld ausgespielt. Jetzt aber machen wir uns hier in der Stadthalle bereit für den zweiten Auftritt von Carlitos. Der erste gegen Karen Khachanov war ja schon mal sehr unterhaltsam. Heute geht es gegen Nikoloz Basilashvili. Und der bringt ja auch extrem viel Geschwindigkeit mit. Wir freuen uns!

© Getty Images Nikoloz Basilashvili fordert Carlos Alcaraz

Nach seinem Auftakterfolg über Karen Khachanov bei den Erste Bank Open in Wien zeigte sich Carlos Alcaraz ob seiner Leistung hocherfreut. “Ich musste bereit sein, ich habe alles wirklich gut gemacht und habe den Ball wirklich gut geschlagen”, meinte der siebenfache Grand-Slam-Sieger.

Im Achtelfinale bekommt es Alcaraz mit Nikoloz Basilashvili zu tun. Der Georgier setzte sich in der ersten Runde gegen den Österreicher Jurij Rodionov in zwei Sätzen durch. Gegen Alcaraz gewann Basilashvili in den zwei bisherigen Duellen noch keinen Satz.

Alcaraz vs. Basilashvili - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Nikoloz Basilashvili gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Wien