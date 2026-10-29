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Erste Bank Open live: Alexander Zverev vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der Erste Bank Open 2026 auf Tallon Griekspoor. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2026, 21:50 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Tallon Griekspoor

Mit einem Sieg über Tallon Griekspoor würde Alexander Zverev schon nach den Erste Bank Open in Wien den erstmaligen Sprung an die Spitze der Weltrangliste schaffen. “Für mich ist es tatsächlich nicht so ein Riesenthema im Kopf”, sagte der Deutsche nach seinem Auftakterfolg über Martin Landaluce.

Seit einigen Wochen steht fest, dass Zverev den aktuell verletzten Jannik Sinner als Nummer eins der Welt ablösen wird. Schon in Wien könnte der zweifache Grand-Slam-Champion alles klarmachen. Mit Griekspoor wartet im Achtelfinale allerdings ein unangenehmer Gegner, der das letzte Duell gegen Zverev vor wenigen Monaten in Montreal gewann.

Zverev vs. Griekspoor - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Wien