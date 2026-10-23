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Erste Bank Open: Alexander Zverev übt schon in der Stadthalle!

Die Vorfreude auf die Erste Bank Open 2026 ist groß. Und Alexander Zverev, die Nummer eins des ATP-Tour-500-Turniers, hat sich am Freitag schon in der Wiener Stadthalle eingeschlagen.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 16:25 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev hat am heutigen Freitag in der Wiener Stadthalle die ersten Bälle geschlagen

Am späten Donnerstagabend traf Alexander Zverev in Wien ein, Freitagmittag hat der zweifache Grand-Slam-Champion dieser Saison (French Open, US Open) am Centre Court in der Wiener Stadthalle die Vorbereitungen auf die Erste Bank Open 2026aufgenommen. Die erste Einheit dauerte 90 Minuten, am späteren Nachmittag hatte der Deutsche eine weitere zweistündige Session am Trainingsplatz in der Stadthalle mit Andrey Rublev geplant. Für Zverev haben die Erste Bank Open in diesem Jahr eine besonders große Bedeutung, denn mit dem Erreichen des Viertelfinales würde der Gewinner von 26 ATP-Turnieren auch erstmals die Spitzenposition in der Weltrangliste übernehmen.

Etwas später am Nachmittag machte sich auch Matteo Berrettini mit den Verhältnissen anno 2026 in der Wiener Stadthalle vertraut. Berrettini wird ja am Abend am “Red Bull BassLine” teilnehmen. Interessant: Als Übungspartner hatte sich der Italiener Joel Schwärzler ausgesucht. Und der hatte bereits seinen neuen Trainer Günter Bresnik an der Seite, ebenso wie den künftigen Touring-Coach Richard Ruckelshausen.

Abgelöst wurde das Duo Berrettini/Schwärzler von Jakub Mensik, einem der gefährlichen Außenseiter beim diesjährigen Hallen-Highlight in der österreichischen Bundeshauptstadt. Von Carlos Alcaraz war noch nichts zu sehen. Die Zugkraft des spanischen Ausnahmekönners hat aber in jedem Fall dafür gesorgt, dass der Dienstag bis zum letzten Platz ausverkauft ist. Dann wird Alcaraz in das Turnier einsteigen.