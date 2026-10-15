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Erste Bank Open: Carlos Alcaraz kommt nach Wien!

Carlos Alcaraz schlägt bei den Erste Bank Open auf! Mit dem Start des Spaniers bei dem mit 2.797.985 Euro dotierten Tennis-Highlight vom 24. Oktober bis 1. November in der Wiener Stadthalle und der Marx Halle ist Turnierdirektor Herwig Straka ein echter Sensationscoup gelungen. Alcaraz wird sein erstes Match in Wien am Dienstag (27. Oktober) bestreiten.

von PM

zuletzt bearbeitet: 15.10.2026, 11:47 Uhr

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© Paul Zimmer Carlos Alcaraz wird in wenigen Tagen durch die Wiener Stadthalle fliegen

Als sich am Mittwoch die Hinweise verdichteten, dass der für kommende Woche geplante „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien auf Ende Dezember verschoben wird, reagierte Turnierdirektor Herwig Straka blitzschnell und nahm Kontakt mit dem Management von Carlos Alcaraz auf. „Dann ist alles sehr rasch gegangen und Carlos hat ohne großes Zögern für Wien zugesagt. Ich freue mich sehr, dass wir ihn in diesem Jahr bei den Erste Bank Open begrüßen dürfen. Er zählt zu den schillerndsten Spielern und Persönlichkeiten auf der ATP-Tour und zieht weltweit eine riesige Fangemeinde in seinen Bann. Dass Spieler wie Alexander Zverev, Jannik Sinner, der bekanntlich die laufende Saison leider schon beenden musste, und jetzt Carlos Alcaraz nach Wien kommen, ist nicht selbstverständlich und eine große Auszeichnung für das Turnier“, betont Straka.

Der Gewinner von 27 ATP-Turnieren, der in der heurigen Saison bei den Australian Open in Melbourne sowie in Doha und vor Kurzem in Tokio triumphiert hat, wird am Samstag, 24. Oktober, in Wien eintreffen, um seine Vorbereitungen vor Ort aufzunehmen. Die Erstrunden-Partie von Alcaraz in der Wiener Stadthalle ist dann für Dienstag, 27. Oktober, angesetzt.

Der letzte und bisher einzige Auftritt des Spaniers bei den Erste Bank Open liegt bereits fünf Jahre zurück, jetzt feiert Alcaraz sein Comeback bei Österreichs Tennis-Highlight. Als aktuelle Nummer drei der Weltrangliste reiht sich der siebenfache Grand-Slam-Champion in der Wiener Setzliste derzeit hinter dem Deutschen Alexander Zverev auf Position zwei ein. Mit Zverev (ATP-Rang 2), Alcaraz, Daniil Medvedev (6), Flavio Cobolli (ITA/7), Alex de Minaur (AUS/9) und Frances Tiafoe (USA/10) besticht das Starterfeld in Wien mit sechs Top-Ten-Stars.