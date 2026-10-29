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Erste Bank Open: Cobolli gibt auf! Berrettini komplettiert Viertelfinale in Wien

Für Flavio Cobolli sind die Erste Bank Open in Wien schmerzhaft zu Ende gegangen. Der an Position vier gesetzte Italiener musste gegen seinen Landsmann Matteo Berrettini im Achtelfinale aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2026, 21:51 Uhr

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© GEPA pictures Matteo Berrettini steht im Viertelfinale

Matteo Berrettini hat als achter und letzter Spieler das Viertelfinale der Erste Bank Open in Wien erreicht. Der Italiener profitierte in seiner Achtelfinalpartie gegen Flavio Cobolli beim Stand von 5:2 von einer Aufgabe seines Kindheitsfreundes. Der French-Open-Finalist hatte offenbar mit Problemen am linken Bein zu kämpfen.

Für Cobolli, der die Wiener Stadthalle unter Tränen verließ, ist die Verletzung ein großer Rückschlag im Rennen um die ATP Finals in Turin. Der 24-Jährige hat als Sechster im Race gute Karten, erstmals am prestigeträchtigen Jahresendturnier teilzunehmen.

“Flavio tut mir so leid”, sagte Berrettini nach der Partie. “Ich weiß, dass er in Turin spielen möchte. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, sich wenige Wochen vor diesem Moment zu verletzen.” Berrettini bekommt es im Viertelfinale mit dem Australier Alex de Minaur zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Wien