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Erste Bank Open: Doppel-Wettbewerb mit Grand-Slam-Glamour

Nicht nur das Einzel, auch der Doppelbewerb glänzt bei den Erste Bank Open mit einer großartigen Besetzung. Angeführt wird das hochkarätige Teilnehmerfeld von den amtierenden Wimbledon-Champions Harri Heliovaara und Henry Patten. Dahinter „lauern“ als erste Herausforderer Christian Harrison und Neal Skupski, die in der laufenden Saison die Grand-Slam-Turniere in Melbourne und New York gewonnen haben. Auch die rot-weiß-roten Davis-Cup-Helden Lucas Miedler und Neil Oberleitner schlagen beim Heimturnier auf.

von PM

zuletzt bearbeitet: 14.10.2026, 12:59 Uhr

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© Paul Zimmer Henry Patten und Harri Heliovaara in Wimbledon 2026

Von der Qualifikation am Dienstag (27. Oktober) bis zu den Halbfinal-Partien am Samstag (31. Oktober) werden sämtliche Doppel-Matches der Erste Bank Open in der Marx Halle ausgetragen. Dabei werden die Fans auch Topstars wie Alexander Zverev zu sehen bekommen, wird doch der Deutsche, der in Kürze den Tennisthron als Weltranglisten-Erster im Einzel übernehmen wird, nicht nur dort trainieren, sondern zusammen mit dem Brasilianer Marcelo Melo auch das Doppel bestreiten.

Das hochklassige Starterfeld wird von der finnisch-britischen Paarung Harri Heliovaara/Henry Patten angeführt. Seit sich das Duo vor der Saison 2024 zusammengeschlossen hat, hat es nicht weniger als 13 ATP-Titel geholt. Zweimal haben die aktuellen Spitzenreiter der Doppelweltrangliste in Wimbledon triumphiert (2024, 2026), dazu sicherten sie sich im Vorjahr auch bei den Australian Open und den ATP-Finals den Siegerpokal.

Als Nummer zwei der Setzliste gehen Christian Harrison und Neal Skupski in die Erste Bank Open. Der US-Amerikaner und der Brite liegen im Jahresranking hinter Heliovaara/Patten auf Platz zwei. Den Grundstein dazu haben Harrison/Skupski mit Turniersiegen bei den Majors in Melbourne und New York gelegt. Skupski hat übrigens auch schon einmal in Wien gewonnen – 2018 an der Seite seines Landsmanns Joe Salisbury.

Beim Blick auf die Nennliste stechen weitere Topteams ins Auge: Wie zum Beispiel Marcelo Arevalo aus El Salvador und Mate Pavicaus Kroatien, der nicht weniger als 43 (!) Doppeltitel auf seinem Konto hat. Im „Race to Turin“ liegen Arevalo/Pavic auf Platz vier – unmittelbar vor den Italienern Simone Bolelli und Andrea Vavassori, die ebenfalls in Wien aufschlagen werden.

Aus heimischer Sicht haben Lucas Miedler und Neil Oberleitner ihren Startplatz in dem hochkarätigen „Line-Up“ sicher. Für die beiden Davis-Cup-Helden, die einen wichtigen Punkt zum 3:1-Erfolg gegen Belgien und dem damit verbundenen Einzug ins Finale der acht besten Tennisnationen Ende November in Bologna beigesteuert haben, ist es der erste gemeinsame Auftritt bei den Erste Bank Open. Miedler hat in Wien eine imposante Bilanz vorzuweisen: 2022 und 2024 feierte er an der Seite des Tirolers Alexander Erler zwei emotionale Heimsiege. Zudem erreichte er im Vorjahr mit dem Portugiesen Francisco Cabral das Finale.

Dass nicht nur das Einzel, sondern auch das Doppel bei den Erste Bank Open so stark besetzt ist, zeigt auch, dass die Marx Halle von den Spielern sehr gut angenommen wird und sich in kürzester Zeit als Austragungsort bewährt hat. Mit zahlreichen Topteams, der starken österreichischen Paarung Lucas Miedler und Neil Oberleitner sowie der Teilnahme von Alexander Zverev wartet auf die Fans jedenfalls ein spannender Doppelbewerb.