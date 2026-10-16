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Erste Bank Open: Für Tennis-Familien ist die Marx Halle erste Anlaufstation

Weltklasse-Tennis kombiniert mit Spaß für die gesamte Familie? Genau das bietet die Marx Halle auch 2026 den großen und kleinen Tennisfans, die in den Herbstferien etwas Besonderes erleben wollen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2026, 14:58 Uhr

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© Erste Bank Open Hereinspaziert! Die Marx Halle bietet den Tennisfans auch 2026 wieder großes Entertainment

Die Premiere im vergangenen war ein voller Erfolg- und auch 2026 dürfen sich die Tennisfans af ganz besondere Momente freuen: Denn in der Marx Halle gibt es weit mehr als Weltklasse-Tennis zu entdecken: Bei zahlreichen Mitmachstationen können vor allem die kleinen Besucher selbst aktiv werden, während DJs, Entertainment und ein vielfältiges gastronomisches Angebot für die passende Atmosphäre sorgen.

Auch den Stars des Turniers kommt man hier besonders nahe - beim Training, für ein Autogramm oder vielleicht sogar ein gemeinsames Selfie. Damit ist die Marx Halle das ideale Ausflugsziel für die gesamte Tennis-Familie.

© Erste Bank Open Es ist für jeden etwas dabei!

Ein erstes Highlight wird schon die Auslosung werden, die am 24.10. in der Marx Halle über die Bühne geht. Für das Aufteilen der Spieler der Erste Bank Open 2026 wird dringend Hilfe benötigt, das eine oder andere potenzielle Glücksengerl sollte sich bereit halten.

© Erste Bank Open Für Familien ist die Marx Halle in den Herbstferien ein ideales Ausflugsziel

Großes Entertainment muss aber kein großes Preisschild haben: Mit dem Family Ticket besuchen maximal zwei Erwachsene und vier Kinder die Marx Halle gemeinsam um nur 69 Euro. Noch mehr Tennis gibt es mit dem Kombiticket: Damit erhält man zwei Tickets für zwei Tage deiner Wahl in der Marx Halle um insgesamt nur 35 Euro.