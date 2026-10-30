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Erste Bank Open: Lebbe geht weider - mit Sascha, Carlitos und Matteo!

Die Top Drei der Setzliste der Erste Bank Open sind nach wie vor im Kampf um den Turniersieg dabei. Und treten heute in umgedrehter Reihenfolge an.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.10.2026, 22:32 Uhr

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© GEPA Pictures Carlos Alcaraz muss heute gegen Tommy Paul ran

Nein, die Luft ist noch keineswegs draußen bei den Erste Bank Open in Wien 2026, nur weil Alexander Zverev gestern mit seinem Sieg gegen Tallon Griekspoor seinen Aufstieg zur Nummer eins der Welt schon nach dieser Woche fixiert hat. Im Gegenteil! Es gilt das Wort des legendären Coaches von Eintracht Frankfurt, Dragoslav Stepanovic: „Lebbe geht weider.“ Und wie!

Die drei bestgereihten Spieler sind in Wien nämlich noch am Start. Und gehen heute in umgekehrter Reihenfolge an den Start. Erneut liegt es an Daniil Medvedev, den Tag in der Stadthalle zu eröffnen. Medvedev scherzte nach seinem knappen Sieg gegen Cameron Norrie ja, dass ihn Thomas Muster auf diesem Untergrund mit 6:1 und 6:1 geschlagen hätte. Gegen Adrian Mannarino ist der Russe dennoch Favorit.

Danach gibt es den nächsten Auftritt von Carlos Alcaraz (nicht vor 15 Uhr), der sich schon wieder mit Tommy Paul messen wird. Wie schon bei den Australian Open und zuletzt bei den US Open. Carlitos führt im Head-to-Head mit 7:2, die bisherigen Partien der beiden waren fast durchgehend sehr gut anzusehen.

Nicht vor 17:30 Uhr wartet eine Wiederauflage eines der beiden Halbfinali aus Wimbledon 2026: Denn da trifft Alexander Zverev als großer Favorit auf Arthur Fery. Und hintenraus macht wieder Matteo Berrettini den Besenwagen. Berrettini, der am Donnerstag Flavio Cobolli nach dessen Aufgabe in den Arm nehmen musste, spielt gegen Alex de Minaur.

Hier das Einzel-Tableau in Wien