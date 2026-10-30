Erste Bank Open live: Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Tommy Paul treffen im Viertelfinale der Erste Bank Open 2026 in Wien aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2026, 15:29 Uhr

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Live Ticker Aktualisieren Paul - Alcaraz 3:2 Das war das erste "einfache" Aufschlagspiel von Tommy Paul. Weil Carlos mit zu vielen Fehlern ausgeholfen hat. Paul - Alcaraz 2:2 Carlos hat richtig zu kämpfen, braucht einen Zauberstopp zum 30 alle. Der nächste Return von Tommy schlägt aber gnadenlos ein. Beim Breakball stoppt sich Alcaraz wieder aus dem Loch, das er sich davor gegraben hat. Nicht minder spektakulär dann der letzte Ballwechsel, den Carlos mit dem Rückhand-Longline gewinnt. Paul - Alcaraz 2:1 Carlos schnuppert an einem Breakball, aber Tommy gelingt bei Einstand ein sehr feiner Volley-Stopp. Alcaraz - Paul 1:1 Noch kein Highlight im Match. Aber ein solider Ausgleich. Paul - Alcaraz 1:0 Tommy beginnt mit einem Doppler und einem Rückhandfehler, aber auch Carlos hat sein Visier noch nicht zu 100 Prozent perfekt eingestellt. Die Boys sind ready! Und wir sowieso. Tommy Paul wirft als Erster ein. Los geht's! Münzwurfkind ... ... Leo klatscht mit Renaud Lichtenstein ab. Tennis-Feinschmecker wissen: Eben der wird die Partie pfeifen. One of our favourites! Die beiden Jungs ... ... sind schon da. In diesem Jahr haben sich Carlos und Tommy ja schon bei den Australian Open und bei den US Open getroffen, beide Partien hat Alcaraz gewonnen. Aber hier in Wien spielen wir bekanntlich auf zwei Gewinnsätze. Und da kann alles passieren. Griaß Eich, die ... ... Madln, servas, die Buam aus der Wiener Stadthalle. Gleich geht's los zwischen Carlos Alcaraz und Tommy Paul. Und wir sind am Start. Mit größter Freude, weil das zwei ganz lässige Spieler sind. Schön, dass Ihr das auch so seht!

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Tommy Paul

Carlos Alcaraz hat ohne Satzverlust das Viertelfinale der Erste Bank Open erreicht. “Ich fühle mich geliebt in Wien und bin für den Support sehr dankbar. Es ist ein Privileg, vor so einem Publikum zu spielen”, sagte der siebenfache Grand-Slam-Champion nach seinem Achtelfinalerfolg über Nikoloz Basilashvili.

Im Viertelfinale wartet auf Alcaraz in Tommy Paul ein echter Härtetest. Der US-Amerikaner präsentierte sich in Österreichs Bundeshaupstadt bislang in starker Form und gab im Achtelfinale gegen Luciano Darderi nur zwei Games ab. Im Head to Head zwischen Alcaraz und Paul führt der Spanier mit 7:2.

Alcaraz vs. Paul - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Tommy Paul gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Wien